Volley | 29 ottobre 2025, 21:34

Volley A1F / Cuneo, che tie break al cardiopalma! Superata Firenze per 3-2 con una super Marring

Vittoria per le Gatte di coach Salvagni contro una Firenze mai doma: sotto 0-2 le Bisontine hanno trascinato le biancorosse in un combattutissimo quinto set chiuso poi dalle cuneesi 15-13. Ottimi gli ingressi di Marring e Allaoui che hanno dato la svolta alla partita

La Honda Cuneo Grande Volley in festa dopo la vittoria al tie break su Firenze (foto di Danilo Ninotto)

Nella sesta giornata di Serie A1 Tigotà è andato in scena il match infrasettimanale tra Honda Cuneo Granda Volley e Il Bisonte Firenze, la seconda partita consecutiva in casa per le Gatte. 

Doveva essere una battaglia e così è stata: davanti ai tifosi giunti per sostenere le Gatte e ai numerosi sponsor presenti in occasione dello Speed Date, l’evento che ha riunito 47 aziende, di cui 21 già sostenitrici del club, le biancorosse hanno messo in campo grinta e determinazione in un match combattuto fino all’ultimo scambio.

Dopo un buon primo set dominato dalle Gatte, il secondo si è rivelato un duello serrato, con sorpassi e contro-sorpassi che hanno acceso la sfida ma in cui le biancorosse sono riuscite a dare la zampata vincente. Sopra 2-0, però Firenze non ha mollato e ha rimesso tutto in discussione, approfittando delle imprecisioni delle Gatte, che hanno iniziato a calare in tutti i fondamentali, conquistando così terzo e quarto set. Le Gatte tentano la rimonta, ma Firenze ci crede fino alla fine e ristabilisce la parità, portando il match al tie break. 

Il quinto set è al cardiopalma, con Firenze che parte forte e allunga 3-6. Le Gatte però non mollano, recuperano e danno lo strappo finale, chiudendo 15-13 dopo 2 ore e 20 di battaglia.

Primo set con le formazioni consolidate: coach Salvagni schiera Signorile, Diop, Keene, Cecconello, Pritchard, Pucelj, Bardaro, mentre coach Chiavegatti si affida a Morello, Bukilic, Acciarri, Malesevic, Knollema, Villani e Valoppi.

Inizio equilibrato, poi primo strappo Cuneo 6-3, con Diop al servizio che mette in difficoltà la ricezione fiorentina. Time out di Chiavegatti, ma le Gatte continuano a spingere e allungano 8-4 e 11-5, brave a sfruttare le difficoltà delle ospiti. Acciarri in sette sblocca Firenze, ma sono le Gatte a dominare, con tutte le attaccanti che vanno a segno con continuità: 15-7 e 17-11. Le Bisontine si aggiudicano qualche scambio, ma le biancorosse non si lasciano sfuggire il vantaggio e chiudono in scioltezza 25-15, con tutte le biancorosse in gran spolvero. Top scorer Keene con 6 punti (70% in attacco).

Secondo parziale con dentro Zuccarelli per Bukilic. Cuneo parte forte 3-1 ma Firenze risponde subito, riportando il punteggio in equilibrio. Le Gatte provano più volte l’allungo, trascinate da Keene e Pucelj, ma le toscane non mollano, ribaltano e rientrano. Dopo continui sorpassi e contro-sorpassi, il set resta in perfetta parità sul 18-18. Le Bisontine si portano per prime in zona check-in, 20-21, ma Cuneo ci crede e allunga 23-21. Firenze reagisce con carattere: Knollema firma un pallonetto millimetrico e poi un muro su Pritchard, 23 pari. Le Gatte però tirano fuori le unghie: Diop e Pritchard piazzano due colpi pesanti che valgono il 2-0.

Avvio simile nel terzo set, con Cuneo che prova a prendere il largo fin dai primi punti e stacca 4-1 e 5-2. Firenze però non muore mai e ricuce lo strappo, approfittando delle imprecisioni delle biancorosse: 6 pari prima e 8-8 poi. Firenze ora trova l'intesa vincente: con Acciarri e Zuccarelli prende il comando del gioco e allunga 9-12 e 11-14. Le Gatte tentano la reazione, ma le Bisontine premono sull'acceleratore e allungano 12-17 e 14-18. Nel corso del set Martinez, Rivero, Allaoui, Marring rilevano Pucelj, Pritchard, Signorile e Diop, ma Firenze mantiene il suo vantaggio e chiude 18-25

Quarto set con dentro Koulisiani per Cecconello. Parte forte Firenze: 0-4, 2-6 e 2-8. Entrano Rivero e Allaoui, Firenze sembra aver preso il largo, ma sul 2-8 arriva la reazione delle biancorosse, che iniziano a ingranare e si portano a -2, 6-8. Le Bisontine però non si lasciano sorprendere e tornano a spingere: 7-11 e 10-15. Altro tentativo di rimonta delle Gatte, 12-15, ma Firenze resta lucida e riprende margine: 13-17 e 16-20. Allaoui e Rivero accorciano a -2, ma i troppi servizi sbagliati, ben 4 consecutivi, danno a Firenze lo slancio finale: 18-22 e 21-25, si va al tie break.

Tie break al cardiopalma: si parte con dentro Koulisiani, Allaoui e Marring. Si combatte dai primi scambi, con Firenze che parte meglio: 2-4 e 3-6. Keene e Diop accorciano, poi il muro di Allaoui su Knollema ristabilisce la parità. Break di Firenze con Knollema e si cambia campo sul 6-8. Sale in cattedra Pucelj che mette a segno un break pesantissimo, 8 pari. Ancora parità sul 9, poi Marring allunga 10-9. Firenze è ancora viva: Zuccarelli pareggia e un'imprecisione in difesa nel campo biancorosso le porta a +1. Ancora Marring in mezzo al muro, 11 pari. Murata Villani, ma poi Koulisiani serve out: 12 pari. Diop in mezzo al muro, 13-12. Knollema in mezzo al muro, si impatta sul 13 pari. Marring fa mettere il muso avanti alle Gatte, 14-13 e poi la chiude Keene in primo tempo!

Premiata MVP del match Nova Marring, subentrata nel terzo set e protagonista di una prestazione eccellente: 9 punti messi a segno e, soprattutto, un contributo fondamentale nei momenti chiave, chiudendo punti decisivi per la squadra. Top scorer biancorossa Keene con 20 punti, in doppia cifra anche Pucelj, 15, Diop e Pritchard con 14.

Per Firenze top scorer Knollema con 26 punti, seguita da Acciarri con 15 e Zuccarelli con 11.

Torna dunque alla vittoria la Honda Cuneo Granda Volley e lo fa con una bella prestazione corale: fondamentale gli ingressi di Marring, Allaoui, Koulisiani e Rivero, che hanno cambiato il ritmo del match permettendo alle biancorosse di ingranare la marcia giusta e conquistare la partita.

Prossimo appuntamento domenica 2 novembre per la settima giornata, quando le Gatte affronteranno la Omag Mt San Giovanni in Marignano. Fischio di inizio alle 17:00 al Palasport di Cervia.

IL MATCH IN PILLOLE

PRIMO SET

Honda Cuneo Granda Volley: capitan Signorile in regia opposta a Diop, al centro Keene e Cecconello, in banda Pritchard e Pucelj, libero Bardaro.

Il Bisonte Firenze: Morello in diagonale con Bukilic, centrali Acciarri e Malesevic, schiacciatrici Knollema e Villani, libero Valoppi.

Parte Signorile al servizio e subito Acciarri in fast, 0-1. Vincente Diop, 1-1. Sbaglia Pucelj al servizio, 1-2. Pritchard a segno, 2-2. Sbaglia anche Cecconello dai 9 metri, 2-3. Keene in primo tempo, 3-3. Contrasto sotto rete, lo vince Keene, 4-3. Si chiama il check sulla possibile invasione aerea: decisione confermata. Muro su Bukilic, 5-3. Pritchard a segno, 6-3. Keene in fast, 7-4. Muro out di Firenze, 8-3. Serve Malesevic per sbloccare Firenze, 8-4. Ancora Keene in fast, 9-4. Villani contro le mani del muro, 9-5. Errore al servizio e poi in attacco nella metà campo di Firenze, 11-5. Muro di Cecconello, 12-5 e doppio cambio Firenze. Sette di Acciarri, 12-6. Mani out di Puccelj, 13-6. Zuccarelli in mezzo al muro, 13-7. Pucelj sfrutta il muro, 14-7. Errore Firenze in attacco e Cuneo al servizio, 15-8. Ace Zuccarelli, 15-9. Cecconello a segno, 16-9, entra Koulisiani per Cecconello a servire. Knollema sopra il muro, 16-10. Diop a segno, 17-10. Errore Diop, 17-11. Keene in fast, 18-11, entra Martinez per Pritchard. Keene contro il muro, ma è invasione: 18-12. Ancora Keene in fast, 19-12. Invasione Cuneo sotto rete, 19-13. Pallonetto di Pucelj, 20-13. Ancora Pucelj contro le mani del muro, 21-13. Murata ACCIARRI, 22-13. Ancora muro su Knollema, 23-13. Acciarri contro il muro, 23-14. Out il suo servizio, 24-14. Errore Pucelj al servizio, 24-15. Muro di Cecconello, 25-15.

SECONDO SET

Muro Cuneo, 1-0. Acciarri in fast, 1-1. Diop a segno, 2-1. Pucelj da seconda linea, 3-1. Knollema contro il muro, 3-2. Ancora Diop, 4-2. Malesevic in primo tempo, 4-3. Pritchard in mezzo al muro, 5-3. Zuccarelli in mezzo al muro, 5-4. Pritchard contro il muro, poi out il suo servizio, 6-5. Pucelj a segno, 7-5. Ace di Keene e poi errore al servizio, 8-6. Muro su Diop, 8-7. Invasioni Villani da seconda linea, 9-7. Acciarri sotto rete, 9-8. Errore Acciarri al servizio e Knollema a segno, 10-9. Murata Diop, 10 pari. Ace di Morello su Bardaro, 10-11. Errore Diop, 10-12. Primo tempo Cecconello, 11-12. A segno Zuccarelli, 11-13. Pritchard a segno in parallela, 12-13. Pritchard contro le mani del muro, 13-13. Errore al servizio di Diop, 13-14. Keene in fast, 14-14. Keene sotto rete, 15-14. Murata Acciarri, 16-14. Zuccarelli in diagonale stretta, 16-15. Murata Pucelj e Keene, 16-17 e time out Cuneo. Keene in fast, 17 pari. Pucelj contro il muro, 18-17. Villani in pallonetto, 18 pari. Sbaglia Knollema e poi va a segno, 19 pari. Ace Acciarri, 19-20 e time out Cuneo. Errore Acciarri, 20 pari. Out Zuccarelli, 21-20. Errore Pucelj, 21 pari. Pritchard forte in diagonale, 22-21. Entra Rivero a servire per Cecconello e muro su Zuccarelli, 23-21. Knollema in pallonetto, 23-22. Entra Bertolino a servire e murata Pritchard: 23 pari. Azione combattuta, la chiude Diop, 24-23. La chiude Pritchard, 25-23.

TERZO SET

Acciarri in fast, 0-1. Diop contro le mani del muro 1-1. Cecconello in primo tempo, 2-1. Out Knollema, 3-1. Out anche Zuccarelli, 4-1. Errore Diop, 4-2. Mani out di Pritchard, 5-2. Errore Cecconello, 5-3. Murata Diop, 5-4. Punto Cuneo e poi errore Diop al servizio, 6-5. Imprecisione Cuneo, 6 pari. Errore Pritchard, 6-7. Keene in pallonetto, 7 pari. Errore Pritchard al servizio, 7-8. Pucelj sulle mani alte del muro, 8 pari. Murata Diop, 8-9. Acciarri a segno e poi Pucelj, 9-10. Knollema a segno, 9-11. Imprecisione Cuneo, la concretizza Firenze: 12-9. Zuccarelli in pallonetto, 13-9. Mani out Diop, 13-10, entra Martinez per Pucelj. Punto Cuneo, 11-13. Errore Diop, entra Marring. A segno Pucelj, 12-14. Knollema in mezzo al muro, 12-15. Out Marring e poi murata, 12-17, entra Rivero per Pritchard. Rivero a segno, 13-17. Murata Malesevuc, 14-17. A segno Zuccarelli, 14-18. Murata out Villani, entra Allaoui. Marring a segno, 15-19. Villani a segno, 15-20. A segno Marring, 16-20. Villani in mezzo al muro, 16-21. Tocco di seconda di Allaoui, 17-21. Acciarri in fast: è in, 17-22. Ace su Bardaro, 17-23. Out Acciarri, 18-23. Knollema sopra il muro, 18-24. Muro out di Cuneo, 18-25. 

QUARTO SET

 Entra Koulisiani per Cecconello, punto Firenze, 0-1. Villani a segno, 0-2. Ancora a segno Firenze, 0-3. Knollema a segni, 0-4. Out anche Rivero appena entrata per Pucelj: si chiama il check, è in: 4-1, poi a segno Zuccarelli, 1-5. Ancora a segno Knollema, entra Allaoui per Signorile, 1-6. Murata Knollema, 2-6. A segno Zuccarelli e sbaglia Diop, 2-8. Punto Cuneo, 3-8. Keene sotto rete, 4-8. Ace Koulisiani, 5-8. Invasione Firenze, 6-8. Malesevic in primo tempo, 6-9. Punto Firenze e pallonetto Keene, 7-11. Ancora a segno Firenze, 7-12. Errore di Firenze al servizio, entra Marring per Pritchard, 8-12. Out Martinez e anche Firenze, 9-13. Murata out Acciarri, 9-14. Primo tempo di Koulisiani, 10-14. Murata Diop ed errore al servizio di Acciarri, 11-15. Marring in diagonale, 12-15. Mani out di Cuneo, 12-16. Punto Marring e parallela Knollema, 13-17. Punto Diop e poi suo errore in battuta, 14-18. Ancora Marring, 15-18. Errore Marring, 15-19. Keene in fast, 16-19. Errore Keene al servizio, 16-20. Allaoui sotto rete e Rivero da 4, 18-20. Out Allaoui al servizio, 18-21. Murata Diop, 18-22. Rivero in pallonetto, si chiama il check: è punto Firenze, 18-22. Primo tempo Koulisiani, 19-22. Knollema in mezzo al muro, 19-23, rientra Pucelj. Ancora Knollema, 19-24. Pucelj da seconda linea, 20-24. Keene in primo tempo, 21-24. Out Koulisiani, 21-25. 

 QUINTO SET

 Confermata Koulisiani, Alloui e Marring. Villani subito a segno, 0-1 ed errore Knollema, 1 pari. Murata Acciarri in fast, 2-1. Knollema sulle mani alte del muro, 2 pari. Invasione Diop, 2-3. Out ancor Diop, 2-4. Marring a segno, 3-4. Knollema da 4, 3-5. Punto Knollema, 3-6. Fast di Keene, punto Cuneo, 4-6. Diop in mezzo al muro, 5-6. Mani out di Allaoui, 6-7. Ace di Knollema, 6-8. Pucelj in mezzo al muro, 7-8. Ancora Pucelj, 8 pari. Villani da 4, 8-9. Pucelj in mezzo al muro, 9 pari. Entra Rivero a servire. Marring sotto rete, 10-9. Zuccarelli da seconda linea e imprecisione Cuneo, 10-11. Marring in mezzo al muro, 11 pari. Murata Villani, ma poi Koulisiani serve out: 12 pari. Diop in mezzo al muro, 13-12. Knollema in mezzo al muro, si impatta sul 13 pari. Marring fa mettere il muso avanti alle Gatte, 14-13. 

Irene Rolando

