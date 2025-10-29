Volley A1F / Cuneo, che tie break al cardiopalma! Superata Firenze per 3-2 con una super Marring

Nella sesta giornata di Serie A1 Tigotà è andato in scena il match infrasettimanale tra Honda Cuneo Granda Volley e Il Bisonte Firenze, la seconda partita consecutiva in casa per le Gatte.

Doveva essere una battaglia e così è stata: davanti ai tifosi giunti per sostenere le Gatte e ai numerosi sponsor presenti in occasione dello Speed Date, l’evento che ha riunito 47 aziende, di cui 21 già sostenitrici del club, le biancorosse hanno messo in campo grinta e determinazione in un match combattuto fino all’ultimo scambio.

Dopo un buon primo set dominato dalle Gatte, il secondo si è rivelato un duello serrato, con sorpassi e contro-sorpassi che hanno acceso la sfida ma in cui le biancorosse sono riuscite a dare la zampata vincente. Sopra 2-0, però Firenze non ha mollato e ha rimesso tutto in discussione, approfittando delle imprecisioni delle Gatte, che hanno iniziato a calare in tutti i fondamentali, conquistando così terzo e quarto set. Le Gatte tentano la rimonta, ma Firenze ci crede fino alla fine e ristabilisce la parità, portando il match al tie break.

Il quinto set è al cardiopalma, con Firenze che parte forte e allunga 3-6. Le Gatte però non mollano, recuperano e danno lo strappo finale, chiudendo 15-13 dopo 2 ore e 20 di battaglia.

Primo set con le formazioni consolidate: coach Salvagni schiera Signorile, Diop, Keene, Cecconello, Pritchard, Pucelj, Bardaro, mentre coach Chiavegatti si affida a Morello, Bukilic, Acciarri, Malesevic, Knollema, Villani e Valoppi.

Inizio equilibrato, poi primo strappo Cuneo 6-3, con Diop al servizio che mette in difficoltà la ricezione fiorentina. Time out di Chiavegatti, ma le Gatte continuano a spingere e allungano 8-4 e 11-5, brave a sfruttare le difficoltà delle ospiti. Acciarri in sette sblocca Firenze, ma sono le Gatte a dominare, con tutte le attaccanti che vanno a segno con continuità: 15-7 e 17-11. Le Bisontine si aggiudicano qualche scambio, ma le biancorosse non si lasciano sfuggire il vantaggio e chiudono in scioltezza 25-15, con tutte le biancorosse in gran spolvero. Top scorer Keene con 6 punti (70% in attacco).

Secondo parziale con dentro Zuccarelli per Bukilic. Cuneo parte forte 3-1 ma Firenze risponde subito, riportando il punteggio in equilibrio. Le Gatte provano più volte l’allungo, trascinate da Keene e Pucelj, ma le toscane non mollano, ribaltano e rientrano. Dopo continui sorpassi e contro-sorpassi, il set resta in perfetta parità sul 18-18. Le Bisontine si portano per prime in zona check-in, 20-21, ma Cuneo ci crede e allunga 23-21. Firenze reagisce con carattere: Knollema firma un pallonetto millimetrico e poi un muro su Pritchard, 23 pari. Le Gatte però tirano fuori le unghie: Diop e Pritchard piazzano due colpi pesanti che valgono il 2-0.

Avvio simile nel terzo set, con Cuneo che prova a prendere il largo fin dai primi punti e stacca 4-1 e 5-2. Firenze però non muore mai e ricuce lo strappo, approfittando delle imprecisioni delle biancorosse: 6 pari prima e 8-8 poi. Firenze ora trova l'intesa vincente: con Acciarri e Zuccarelli prende il comando del gioco e allunga 9-12 e 11-14. Le Gatte tentano la reazione, ma le Bisontine premono sull'acceleratore e allungano 12-17 e 14-18. Nel corso del set Martinez, Rivero, Allaoui, Marring rilevano Pucelj, Pritchard, Signorile e Diop, ma Firenze mantiene il suo vantaggio e chiude 18-25.

Quarto set con dentro Koulisiani per Cecconello. Parte forte Firenze: 0-4, 2-6 e 2-8. Entrano Rivero e Allaoui, Firenze sembra aver preso il largo, ma sul 2-8 arriva la reazione delle biancorosse, che iniziano a ingranare e si portano a -2, 6-8. Le Bisontine però non si lasciano sorprendere e tornano a spingere: 7-11 e 10-15. Altro tentativo di rimonta delle Gatte, 12-15, ma Firenze resta lucida e riprende margine: 13-17 e 16-20. Allaoui e Rivero accorciano a -2, ma i troppi servizi sbagliati, ben 4 consecutivi, danno a Firenze lo slancio finale: 18-22 e 21-25, si va al tie break.

Tie break al cardiopalma: si parte con dentro Koulisiani, Allaoui e Marring. Si combatte dai primi scambi, con Firenze che parte meglio: 2-4 e 3-6. Keene e Diop accorciano, poi il muro di Allaoui su Knollema ristabilisce la parità. Break di Firenze con Knollema e si cambia campo sul 6-8. Sale in cattedra Pucelj che mette a segno un break pesantissimo, 8 pari. Ancora parità sul 9, poi Marring allunga 10-9. Firenze è ancora viva: Zuccarelli pareggia e un'imprecisione in difesa nel campo biancorosso le porta a +1. Ancora Marring in mezzo al muro, 11 pari. Murata Villani, ma poi Koulisiani serve out: 12 pari. Diop in mezzo al muro, 13-12. Knollema in mezzo al muro, si impatta sul 13 pari. Marring fa mettere il muso avanti alle Gatte, 14-13 e poi la chiude Keene in primo tempo!

Premiata MVP del match Nova Marring, subentrata nel terzo set e protagonista di una prestazione eccellente: 9 punti messi a segno e, soprattutto, un contributo fondamentale nei momenti chiave, chiudendo punti decisivi per la squadra. Top scorer biancorossa Keene con 20 punti, in doppia cifra anche Pucelj, 15, Diop e Pritchard con 14.

Per Firenze top scorer Knollema con 26 punti, seguita da Acciarri con 15 e Zuccarelli con 11.

Torna dunque alla vittoria la Honda Cuneo Granda Volley e lo fa con una bella prestazione corale: fondamentale gli ingressi di Marring, Allaoui, Koulisiani e Rivero, che hanno cambiato il ritmo del match permettendo alle biancorosse di ingranare la marcia giusta e conquistare la partita.

Prossimo appuntamento domenica 2 novembre per la settima giornata, quando le Gatte affronteranno la Omag Mt San Giovanni in Marignano. Fischio di inizio alle 17:00 al Palasport di Cervia.

IL MATCH IN PILLOLE

PRIMO SET

Honda Cuneo Granda Volley: capitan Signorile in regia opposta a Diop, al centro Keene e Cecconello, in banda Pritchard e Pucelj, libero Bardaro.

Il Bisonte Firenze: Morello in diagonale con Bukilic, centrali Acciarri e Malesevic, schiacciatrici Knollema e Villani, libero Valoppi.

Parte Signorile al servizio e subito Acciarri in fast, 0-1. Vincente Diop, 1-1. Sbaglia Pucelj al servizio, 1-2. Pritchard a segno, 2-2. Sbaglia anche Cecconello dai 9 metri, 2-3. Keene in primo tempo, 3-3. Contrasto sotto rete, lo vince Keene, 4-3. Si chiama il check sulla possibile invasione aerea: decisione confermata. Muro su Bukilic, 5-3. Pritchard a segno, 6-3. Keene in fast, 7-4. Muro out di Firenze, 8-3. Serve Malesevic per sbloccare Firenze, 8-4. Ancora Keene in fast, 9-4. Villani contro le mani del muro, 9-5. Errore al servizio e poi in attacco nella metà campo di Firenze, 11-5. Muro di Cecconello, 12-5 e doppio cambio Firenze. Sette di Acciarri, 12-6. Mani out di Puccelj, 13-6. Zuccarelli in mezzo al muro, 13-7. Pucelj sfrutta il muro, 14-7. Errore Firenze in attacco e Cuneo al servizio, 15-8. Ace Zuccarelli, 15-9. Cecconello a segno, 16-9, entra Koulisiani per Cecconello a servire. Knollema sopra il muro, 16-10. Diop a segno, 17-10. Errore Diop, 17-11. Keene in fast, 18-11, entra Martinez per Pritchard. Keene contro il muro, ma è invasione: 18-12. Ancora Keene in fast, 19-12. Invasione Cuneo sotto rete, 19-13. Pallonetto di Pucelj, 20-13. Ancora Pucelj contro le mani del muro, 21-13. Murata ACCIARRI, 22-13. Ancora muro su Knollema, 23-13. Acciarri contro il muro, 23-14. Out il suo servizio, 24-14. Errore Pucelj al servizio, 24-15. Muro di Cecconello, 25-15.

SECONDO SET

Muro Cuneo, 1-0. Acciarri in fast, 1-1. Diop a segno, 2-1. Pucelj da seconda linea, 3-1. Knollema contro il muro, 3-2. Ancora Diop, 4-2. Malesevic in primo tempo, 4-3. Pritchard in mezzo al muro, 5-3. Zuccarelli in mezzo al muro, 5-4. Pritchard contro il muro, poi out il suo servizio, 6-5. Pucelj a segno, 7-5. Ace di Keene e poi errore al servizio, 8-6. Muro su Diop, 8-7. Invasioni Villani da seconda linea, 9-7. Acciarri sotto rete, 9-8. Errore Acciarri al servizio e Knollema a segno, 10-9. Murata Diop, 10 pari. Ace di Morello su Bardaro, 10-11. Errore Diop, 10-12. Primo tempo Cecconello, 11-12. A segno Zuccarelli, 11-13. Pritchard a segno in parallela, 12-13. Pritchard contro le mani del muro, 13-13. Errore al servizio di Diop, 13-14. Keene in fast, 14-14. Keene sotto rete, 15-14. Murata Acciarri, 16-14. Zuccarelli in diagonale stretta, 16-15. Murata Pucelj e Keene, 16-17 e time out Cuneo. Keene in fast, 17 pari. Pucelj contro il muro, 18-17. Villani in pallonetto, 18 pari. Sbaglia Knollema e poi va a segno, 19 pari. Ace Acciarri, 19-20 e time out Cuneo. Errore Acciarri, 20 pari. Out Zuccarelli, 21-20. Errore Pucelj, 21 pari. Pritchard forte in diagonale, 22-21. Entra Rivero a servire per Cecconello e muro su Zuccarelli, 23-21. Knollema in pallonetto, 23-22. Entra Bertolino a servire e murata Pritchard: 23 pari. Azione combattuta, la chiude Diop, 24-23. La chiude Pritchard, 25-23.

TERZO SET

Acciarri in fast, 0-1. Diop contro le mani del muro 1-1. Cecconello in primo tempo, 2-1. Out Knollema, 3-1. Out anche Zuccarelli, 4-1. Errore Diop, 4-2. Mani out di Pritchard, 5-2. Errore Cecconello, 5-3. Murata Diop, 5-4. Punto Cuneo e poi errore Diop al servizio, 6-5. Imprecisione Cuneo, 6 pari. Errore Pritchard, 6-7. Keene in pallonetto, 7 pari. Errore Pritchard al servizio, 7-8. Pucelj sulle mani alte del muro, 8 pari. Murata Diop, 8-9. Acciarri a segno e poi Pucelj, 9-10. Knollema a segno, 9-11. Imprecisione Cuneo, la concretizza Firenze: 12-9. Zuccarelli in pallonetto, 13-9. Mani out Diop, 13-10, entra Martinez per Pucelj. Punto Cuneo, 11-13. Errore Diop, entra Marring. A segno Pucelj, 12-14. Knollema in mezzo al muro, 12-15. Out Marring e poi murata, 12-17, entra Rivero per Pritchard. Rivero a segno, 13-17. Murata Malesevuc, 14-17. A segno Zuccarelli, 14-18. Murata out Villani, entra Allaoui. Marring a segno, 15-19. Villani a segno, 15-20. A segno Marring, 16-20. Villani in mezzo al muro, 16-21. Tocco di seconda di Allaoui, 17-21. Acciarri in fast: è in, 17-22. Ace su Bardaro, 17-23. Out Acciarri, 18-23. Knollema sopra il muro, 18-24. Muro out di Cuneo, 18-25.

QUARTO SET

Entra Koulisiani per Cecconello, punto Firenze, 0-1. Villani a segno, 0-2. Ancora a segno Firenze, 0-3. Knollema a segni, 0-4. Out anche Rivero appena entrata per Pucelj: si chiama il check, è in: 4-1, poi a segno Zuccarelli, 1-5. Ancora a segno Knollema, entra Allaoui per Signorile, 1-6. Murata Knollema, 2-6. A segno Zuccarelli e sbaglia Diop, 2-8. Punto Cuneo, 3-8. Keene sotto rete, 4-8. Ace Koulisiani, 5-8. Invasione Firenze, 6-8. Malesevic in primo tempo, 6-9. Punto Firenze e pallonetto Keene, 7-11. Ancora a segno Firenze, 7-12. Errore di Firenze al servizio, entra Marring per Pritchard, 8-12. Out Martinez e anche Firenze, 9-13. Murata out Acciarri, 9-14. Primo tempo di Koulisiani, 10-14. Murata Diop ed errore al servizio di Acciarri, 11-15. Marring in diagonale, 12-15. Mani out di Cuneo, 12-16. Punto Marring e parallela Knollema, 13-17. Punto Diop e poi suo errore in battuta, 14-18. Ancora Marring, 15-18. Errore Marring, 15-19. Keene in fast, 16-19. Errore Keene al servizio, 16-20. Allaoui sotto rete e Rivero da 4, 18-20. Out Allaoui al servizio, 18-21. Murata Diop, 18-22. Rivero in pallonetto, si chiama il check: è punto Firenze, 18-22. Primo tempo Koulisiani, 19-22. Knollema in mezzo al muro, 19-23, rientra Pucelj. Ancora Knollema, 19-24. Pucelj da seconda linea, 20-24. Keene in primo tempo, 21-24. Out Koulisiani, 21-25.

QUINTO SET

Confermata Koulisiani, Alloui e Marring. Villani subito a segno, 0-1 ed errore Knollema, 1 pari. Murata Acciarri in fast, 2-1. Knollema sulle mani alte del muro, 2 pari. Invasione Diop, 2-3. Out ancor Diop, 2-4. Marring a segno, 3-4. Knollema da 4, 3-5. Punto Knollema, 3-6. Fast di Keene, punto Cuneo, 4-6. Diop in mezzo al muro, 5-6. Mani out di Allaoui, 6-7. Ace di Knollema, 6-8. Pucelj in mezzo al muro, 7-8. Ancora Pucelj, 8 pari. Villani da 4, 8-9. Pucelj in mezzo al muro, 9 pari. Entra Rivero a servire. Marring sotto rete, 10-9. Zuccarelli da seconda linea e imprecisione Cuneo, 10-11. Marring in mezzo al muro, 11 pari. Murata Villani, ma poi Koulisiani serve out: 12 pari. Diop in mezzo al muro, 13-12. Knollema in mezzo al muro, si impatta sul 13 pari. Marring fa mettere il muso avanti alle Gatte, 14-13.