VOLLEY A1F / Gatte subito in campo per il turno infrasettimanale, stasera arriva Firenze. Keene: "Ci sarà da lottare"

Dopo lo stop al tie break con la Bartocci Mc Restauri Perugia, la Honda Cuneo Granda Volley ha subito l'occasione di riscattarsi. Questa sera infatti si disputerà la sesta giornata della Serie A1 Tigotà, turno infrasettimanale che vedrà le Gatte di coach Salvagni affrontare Il Bisonte Firenze di coach Chiavegatti.

Le Bisontine sono attualmente settime in classifica: dopo aver ceduto per 3-1 con Chieri nella prima giornata, hanno poi superato al tie break sia Vallefoglia che Macerata, per poi aggiudicarsi un punto ancora al quinto set con Scandicci. Nell'ultimo turno invece sono state superate al tie break da Monviso, conquistando un solo punto.

Le Gatte sono invece in sesta posizione con 9 punti, proprio sopra Il Bisonte. Dall'ultima giornata anche le biancorosse hanno racimolato solo un punto nel match contro le Black Angels, una sfida combattuta con le Gatte avanti 2-1. Perugia però non ha mollato ed è riuscita a trascinare il match al quinto set, chiudendolo poi 8-15.

Una buona partenza dunque per le cuneesi, a cui poi però è mancata la determinazione di chiudere.

"Penso che non siamo riusciti a conquistare i punti nei momenti cruciali. Anche in fase di cambio palla abbiamo commesso alcuni errori che di solito non facciamo, quindi questo ha aggiunto un ulteriore livello di stress. Alla fine loro hanno finalizzato più punti in attacco e penso che questa abbia fatto la differenza" ha commentato la centrale statunitense Jaelyn Keene sul match di sabato. Per lei un'ottima prestazione con 17 punti (54% in attacco) di cui 2 ace e 1 muro, che però non sono bastati alle Gatte per dare la zampata vincente.

"Penso che abbiamo servito in modo aggressivo per gran parte della partita, il che ci ha aiutato, soprattutto in difesa. Inoltre, siamo riusciti a recuperare in molti set dopo essere stati sotto all’inizio, quindi questo è un aspetto su cui costruire, ma dobbiamo anche partire più forti per non dover sempre rincorrere".

E sul match con Firenze: "Ci aspettiamo che ogni partita sia una lotta, come avete visto sabato. Penso che la partita contro Firenze sarà simile, ma saremo pronti a dare il massimo fin dall’inizio. Siamo fortunati a giocare di nuovo in casa e ad avere il nostro pubblico che ci sostiene per un’altra partita importante".

"Il focus di questa settimana è stato ritrovare il ritmo come squadra e mantenere quel livello di gioco, soprattutto essendo costanti. Così stasera potremo giocare senza dubbi e divertirci, fidandoci di aver fatto la preparazione necessaria per essere pronti per Firenze"

Due le ex del match di stasera, entrambe tra le fila della toscane. Hanno giocato a Cuneo infatti sia Alice Tanase nel 2023-2024 che Beatrice Agrifoglio, che nella società biancorossa ha passato ben 3 stagioni, nel 2019-2020 e poi dal 2021 al 2023.

Appuntamento quindi a stasera per la sesta giornata di Serie A1 Tigotà. Fischio di inizio alle 20:30. Per chi non potesse recarsi al Palazzetto a sostenere le Gatte, ricordiamo che la partita sarà trasmessa su VBTV.