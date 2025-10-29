Addio a James Senese, il sassofonista aveva 80 anni

(Adnkronos) - La musica italiana e napoletana perde uno dei suoi più grandi innovatori. È morto a Napoli, all'età di 80 anni, James Senese , sassofonista, compositore e anima dei Napoli Centrale. Il decesso è avvenuto a seguito di gravi interferenze legate a una polmonite che lo aveva colpito poco tempo fa.

Con lui scompare non solo il fondatore di band storiche come The Showmen, Showmen 2 e Napoli Centrale, ma soprattutto il padre riconosciuto di quel 'Neapolitan Power' che, a partire dagli anni '70, ha rivoluzionato la scena musicale fondendo la tradizione partenopea con il jazz, il rock e il funk.

"Non bastano parole per un dolore così grande ma solo un GRAZIE! Grazie per il tuo talento, la dedizione, la passione, la ricerca. Sei stato un esempio di musica e di vita. Un amico per fratello, un fratello per amico. Per sempre", scrive sui social Enzo Avitabile, amico di una vita.