È morto il fratello di Andrea Delogu, Evan aveva 18 anni

È morto il fratello di Andrea Delogu, Evan aveva 18 anni

(Adnkronos) - È morto a 18 anni Evan Delogu, fratello di Andrea. "Il cuore a volte batte anche se è morto... Grazie a tutti per la vostra vicinanza in questo momento di dolore... Voglio che si ricordi così il nostro bambino... Addio Evan... Il tuo papà e tua mamma", scrive su Facebook il padre Walter Delogu. 

Ad Evan, la conduttrice Andrea Delogu aveva dedicato un post la scorsa estate: "Mio fratello è il più bello del mondo. Non lo taggo se no si incazza, ma dovete sapere che mio fratello e il più bello del mondo. Punto. Rimini e moto e pure mamma in moto". 

 

