Serie A, oggi Juve-Udinese e Roma-Parma - Le partite in diretta

(Adnkronos) - Torna la Serie A con il turno infrasettimanale. Oggi, mercoledì 29 ottobre, si giocano alle 18:30 Juve-Udinese e Roma-Parma.

 

Dove vedere le partite? Juventus-Udinese viene trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn. 

 

Anche Roma-Parma è trasmessa in diretta televisiva da Dazn, visibile tramite smart tv, ma questa sfida è disponibile anche sui canali Sky Sport. Il match si potrà seguire in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

