Sgominata rete di spacciatori nel Foggiano, 12 arresti

FOGGIA (ITALPRESS) - I Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia stanno dando esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali, emessa dall'Ufficio del Gip del Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura, nei confronti di 12 persone di età compresa tra 21 e 46 anni, residenti nell'area sanseverese. L'ordinanza, in particolare, dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone, la misura degli arresti domiciliari per altre 4 e l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di uno soltanto degli indagati. I militari dell'Arma, partendo dal sequestro di una modica quantità di sostanza stupefacente per uso personale operata a carico di un acquirente del posto, sarebbero riusciti ad individuare un box prefabbricato destinato al deposito ed alla cessione di cocaina, hashish e marijuana.Il box, opportunamente adibito a vera e propria base di spaccio, era dotato di un impianto di videosorveglianza perimetrale, che permetteva di avere contezza di cosa accadesse all'esterno, compreso quindi l'arrivo dei clienti e delle Forze di Polizia. Le cessioni, solitamente concordate telefonicamente con gli acquirenti, sarebbero state effettuate dagli indagati in modo da coprire l'intero arco della giornata. L'indagine ha permesso, inoltre, di far emergere che un sanseverese, già noto alle Forze dell'Ordine, avrebbe curato l'approvvigionamento dello stupefacente, ceduto poi di volta in volta a prezzi prestabiliti e compendiati in un listino affisso all'interno dell'immobile (con dosi pre-confezionate da 50 euro per la cocaina e da 5 o 10 euro per la marijuana e l'hashish). foito: screenshot video Carabinieri(ITALPRESS).