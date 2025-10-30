 / Al Direttore

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Al Direttore | 30 ottobre 2025, 09:24

"Investite sulle strisce a Dogliani, grazie a chi ci ha soccorso"

Due donne ringraziano il sindaco Raviola, le forze dell'ordine, i volontari e il personale sanitario intervenuti dopo l'incidente del 28 ottobre

&quot;Investite sulle strisce a Dogliani, grazie a chi ci ha soccorso&quot;

Riceviamo e pubblichiamo:

"Gentile redazione,

scrivo questa lettera perché nella mattinata di martedì 28 ottobre, io e una mia amica siamo state investite da un’automobile mentre attraversavamo sulle strisce pedonali nel centro abitato del comune di Dogliani; non andiamo nei particolari perché nonostante tutto poteva andare molto peggio. Questa lettera è per esprimere il nostro ringraziamento a tutte le forze dell’ordine del paese e ai soccorritori intervenuti (tra cui medici e volontari del soccorso di Dogliani), oltre che al personale dell’ospedale di Verduno; in particolar modo vogliamo rivolgere i nostri più sentiti ringraziamenti al sindaco di Dogliani Claudio Raviola perché è intervenuto nell’immediato e ha avvisato personalmente e celermente i soccorsi, è inoltre stato presente finché non siamo salite sull’ambulanza e ha avuto piena gestione della situazione.

Grazie di cuore,

Lettera firmata"

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium