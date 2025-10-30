CORSA SU STRADA / A Prato si assegnano i tricolori dei 10 km: in gara Arnaudo, Bagnus, Bouchard, Vignolo e Gemetto

Domenica 2 novembre a Prato vanno in scena i campionati italiani individuali Assoluti, Promesse e Juniores sui 10km; in palio anche il tricolore per la categoria allievi e allieve (10km per gli uomini, 6km per le donne). Per le categorie assolute la manifestazione sarà inoltre valida come quarta prova del CdS Assoluto di corsa.

Tanti i piemontesi in gara. Nella categoria u18 al femminile riflettori su Alice Rosa Brusin (Atl. Pinerolo), campionessa italiana in carica, che ha tutte le carte in regola per confermarsi. In gara con lei anche la compagna di club Alessia Gaiola, le portacolori della Sport Project VCO Matilde Bellosta e Giada Cappini, le biellesi Marta Ricceri (UGB) e Irene Cappio (Futuratletica Piemonte).

Al maschile da seguire il campione italiano di corsa in montagna Matteo Bagnus (Pod. Valle Varaita), che vanta il sesto accredito tra gli iscritti (32:04). In gara anche Cristian Rabozzi (Sport Project VCO), iscritto con il decimo accredito (32:54), insieme al compagno di club Luca Gallerini. Tra gli altri piemontesi in gara Gabriele Gattino (Sisport), Tommaso Bonino e Marco Lorenzon (Futuratletica Piemonte), Niccolò Salustri (Atl. Canavesana), Andrea Cappelli (GAV), Simone Perardi (Durbano Gas Energy Rivarolo 77).

Tra gli juniores, in primo piano lo squadrone della Sport Project VCO che quest’anno ha già conquistato il successo di squadra nel cross e nella corsa in montagna: l’azzurrino Stefano Perardi su tutti (lo scorso anno tra gli allievi con la casacca del Battaglio CUS Torino fu terzo, nel 2025 è campione italiano di corsa in montagna uphill), poi Stefano Pazzinetti, Christian Piana e Alessandro Bartoli. Da seguire anche Alessandro Cena (Atl. Canavesana) che lo scorso 19 ottobre ha conquistato il bronzo di categoria ai tricolori di mezza maratona di Cremona.

Nella categoria assoluta, al femminile, Anna Arnaudo (Battaglio CUS Torino), dopo l’argento nella mezza maratona, proverà a portare a casa una nuova medaglia. Insieme a lei il club torinese schiera Silvia Zampaglione e Isabel Trinchieri. Da seguire anche Noemi Bouchard (Atl. Saluzzo) e Sonia Mazzolini (GAV) mentre, tra le promesse, potranno dire la loro Chiara Munaretto con Annamaria Gozzano (Futuratletica Piemonte) e Margherita Vignolo (Atl. Alba). In gara anche le piemontesi tesserate fuori regione Valentina Gemetto (Caivano Runners) e Isabella Caposieno (GS Orecchiella).

Al maschile, Atl. Pinerolo schiera Giacomo Aimar con Gabriele Franco Laurenti e Alessio Damiano in corsa anche per la classifica promesse. Sport Project VCO si presenta con, tra gli altri, Lorenzo Cappini (u23), Thomas Floriani e Marco Gattoni. Da seguire anche Paolo Orsetto (Futuratletica Piemonte) tra i senior, Stefano Carlo Monticone (Vittorio Alfieri Asti) tra le promesse. Tra i piemontesi tesserati fuori regione in gara a Prato, citiamo i portacolori dell’Atl. Casone Noceto Francesco Mazza (u23) e Francesco Carrera, e Alessandro Cafasso (GP Parco Alpi Apuane).