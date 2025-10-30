A Cuneo un progetto di educazione digitale per genitori e insegnanti

Grande soddisfazione da parte dell’Associazione Noi4you Cuneo che ha concluso il progetto di Educazione digitale rivolta a genitori ed insegnanti con la serata di mercoledì 29 ottobre presso la sala Barbero del Comune di Fossano con la serata Nativi digitali, come educare all'uso sicuro della rete. Presente Noi4you Cuneo con la dott.ssa Luisa Bertola e l’Associazione Nazionale Di.Te. con la dott.ssa Monica Marro.

"Quasi il 70% dei giovani - spiegano dall'associazione - prova ansia a pensare al futuro e il 51% non ha speranze nel futuro. Questi dati allarmanti sulla salute mentale ed emotiva dei ragazzi vedono una correlazione con il precoce utilizzo dei device già in tenera età e con l’aumento nei tempi di utilizzo. Si pensi che il 21% dei bambini tra i 3-4 anni utilizzi social media e che il 33% dei bambini tra 5-7 anni ha già un profilo social. Una recente ricerca di JAMA del 2025 ha rilevato come i comportamenti di controllo dei social media possono essere associati a cambiamenti nella sensibilità del cervello nella memoria, attenzione e umore: le connessioni neuronali sono più lente, deboli e disordinate con il 36,4% di rischio in più di sviluppare sintomi depressivi. A questo si aggiunge una bassa capacità di tollerare la frustrazione, un’incapacità autoregolativa delle emozioni, ansia sociale e difficoltà nelle relazioni che vanno ad aumentare i fenomeni di violenza nella vita reale ma soprattutto in quella virtuale, tra i giovani e giovanissimi. Serve maggior consapevolezza da parte della comunità educante, insegnanti e nonni inclusi, serve lavorare sulla fragilità genitoriale che impedisce talvolta autorevolezza, serve imparare ad ascoltare e conoscere avvero i bambini ed i giovani".

"Il fenomeno del cyberbullismo - proseguono da Noi4you -, anche con l’avvento dell’intelligenza digitale, può essere un evento veramente potente emotivamente per un adolescente che ne rimane vittima, fino a spingere giovani vite al suicidio.

L’Associazione Noi4you Cuneo auspica di avere aperto una strada di lavoro per un’educazione digitale della comunità educante affinché si possa mettere in atto una prevenzione primaria reale e di massa, a salvaguardia della salute mentale e dell’incolumità di ogni minore.

Un ringraziamento alle Dirigenti dell’IC Sacco e Paglieri di Fossano e IC di Benevagienna per l’attenzione e sensibilità dimostrata al progetto, alla libreria Ubik per l’importante presenza, all’Associazione Arcipelago per la diffusione dell’iniziativa, al Centro Pedagogico Territoriale per la partnership, al Comune di Fossano e alla Fondazione CRF per la fiducia dimostrata".