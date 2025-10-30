Aperta la seconda edizione del bando "Tutti giù per terra"

È aperta fino al 19 dicembre la seconda edizione del bando "Tutti giù per terra", con la quale la Fondazione CRC mette a disposizione del territorio provinciale 75 mila euro per progetti che prevedano l’allestimento o il riallestimento con giochi a terra a misura di bambino nelle aree di ingresso e nelle aree antistanti le scuole.

Il bando sarà presentato con due webinar aperti a tutti lunedì 3 e venerdì 14 novembre alle ore 15: iscrizioni ai webinar e informazioni sul bando su www.rondodeitalenti.it e www.fondazionecrc.it Dopo una prima edizione con cui sono stati sostenuti progetti candidati da 12 Comuni della provincia di Cuneo, che hanno migliorato le aree gioco nella propria città, "Tutti giù per terra" torna con un duplice obiettivo: da un lato diffondere il tema del gioco nelle sue diverse forme e manifestazioni, riconoscendone il valore educativo e di crescita per tutte le età; dall'altro restituire centralità allo sguardo dei più piccoli, favorendo interventi che rendano lo spazio pubblico sempre più adatto a loro.

Alcuni esempi? La creazione di nuovi giochi a terra, sviluppati sulla base dei disegni delle illustrazioni del Rondò dei Talenti, la riqualificazione delle aree identificate per l’installazione dei giochi a terra, la messa in sicurezza delle zone scolastiche con misure di regolazione del traffico.

E ancora, attività di animazione dell’area che includano forme di partecipazione della cittadinanza al tema oggetto del bando e che prevedano attività ludiche da parte delle scuole, delle famiglie e della comunità educante in generale; la realizzazione di uno o più percorsi sicuri che possano facilitare lo spostamento e l’accesso di famiglie, bambini e ragazzi alla piazza scolastica. Il bando è rivolto a tutti i Comuni e a tutte le scuole, anche paritarie, dall’infanzia alla secondaria di I grado, della provincia di Cuneo.

"Tutti giù per terra" invita al lavoro di squadra, con il partenariato obbligatorio tra scuola e Comune nella progettazione, e il coinvolgimento dei vari attori dell'ecosistema scolastico - studenti, familiari, insegnanti - in tutte le fasi.