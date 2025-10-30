Musica, cuore e comunità ad Alba : la ToPoBand sul palco del Teatro Busca per sostenere Ludica

Ci sono serate in cui la musica non è solo spettacolo, ma memoria condivisa, energia che attraversa le generazioni, gesto di cura verso la comunità. E Alba si prepara a viverne una di quelle che restano.

Sabato 29 novembre, alle ore 21, il Teatro Giorgio Busca accoglierà il concerto Rock & Blues della ToPoBand, big band solidale che ha scelto di sostenere Associazione Ludica, realtà albese impegnata nel promuovere esperienze educative e ricreative per bambini e ragazzi con disabilità complesse.

Sarà una notte di musica, luci e sorrisi. Ma soprattutto, una notte di vicinanza e solidarietà: ogni nota suonata avrà il ritmo dell’inclusione.

Una big band che suona per gli altri

Fondata da Tommaso Biffi, ToPoBand è una realtà unica nel suo genere: sedici musicisti volontari, dai 18 ai 72 anni, accompagnati da tecnici e coro, che portano sui palchi di tutto il Nord Italia un repertorio formato da grandi classici del rock, del pop e del blues.

"Siamo tutti volontari, nessuno retribuito nemmeno a rimborso spese. Il ricavato dei nostri concerti viene sempre devoluto a progetti sociali e missioni umanitarie, con una particolare attenzione ai bambini" racconta Biffi.

In scaletta, un viaggio nella storia della musica: dai Blues Brothers ai Beatles, da Zucchero a Elvis, passando per brani iconici della scena italiana contemporanea come i Pinguini Tattici Nucleari. Un repertorio che unisce pubblico giovane e meno giovane, nel segno della festa e della condivisione.

Sostenere Ludica significa investire in un progetto che mette al centro i bambini più fragili.

L’associazione lavora quotidianamente per creare spazi sicuri, relazioni positive e opportunità di crescita, attraverso attività ludiche, artistiche e sociali pensate per chi vive disabilità cognitive e compromissioni neuro-motorie. Una missione che parte da un principio semplice e potente: nessun bambino deve restare indietro.

Il ricavato del concerto contribuirà ad arredare e completare la nuova ludoteca multisensoriale di Ludica: un ambiente pensato per stimolare i sensi, favorire la comunicazione, rafforzare le abilità sociali e garantire momenti di benessere e serenità ai bambini con disabilità complessa e alle loro famiglie. Un luogo dove crescere, esplorare, giocare e sentirsi accolti. Uno spazio che diventerà casa – e punto di riferimento – per molti ragazzi del nostro territorio.

Biglietti

Prevendita disponibile su Ticket.it:

https://www.ticket.it/musica/evento/concerto-rock-blues-per-associazione-ludica.aspx e presso Libreria La Torre (Alba).