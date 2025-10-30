Sommariva del Bosco dice addio a Michele Busso: col suo banco di formaggi volto noto sui mercati della Granda

La comunità di Sommariva del Bosco piange l’improvvisa scomparsa di Michele Busso, persona conosciuta e stimata in paese e in tutto il territorio per la sua attività “I formaggi di Michele”, prodotti unici, buoni e genuini, offerti alla clientela in vari mercati di Langhe ed Astigiano.

Nello scorso dicembre era mancata la moglie Piera Molino, anche lei esperta formaggiaia. Coadiuvandosi con Michele si era creato un binomio che sapeva proporre e promuovere prodotti di qualità, facendo conoscere eccellenze casearie piemontesi e non solo.

La notizia ha colto di sorpresa tutti coloro che conoscevano Michele Busso, il quale con un post su Facebook annunciava qualche giorno fa una pausa dal lavoro sui mercati:

“Spero mi scusiate, ma spiace… dopo qualche problema di salute, ahimè, non risolto, vedo solo nero. La fatica di sveglie all'alba, mercati e giri infiniti a caccia di qualità casearia, fino a ieri erano piacere. Oggi no. Può succedere di non farcela più. Magari sarà solo una sosta, non lo so ancora. Quel che è certo che farò ancora due o tre giorni di mercati e poi vedremo”.

In estate era stato coinvolto nella trasmissione Terraverde alla quale aveva partecipato con entusiasmo e competenza.

Dall’amministrazione comunale di Sommariva del Bosco arrivano le condoglianze via social con un post molto sentito:

“Il sindaco Marco Pedussia, la vice sindaca Cinzia Agnese Spagnolo, gli assessori e consiglieri comunali con i dipendenti e la segretaria comunale, porgono al consigliere Emilio Busso, a Mario, socio attivo della Proloco, a Marco e a tutta la famiglia, le più sentite condoglianze per la scomparsa del fratello e papà Michele Busso. Vogliamo ricordarlo orgoglioso e fiero delle specialità che ogni giorno portava in giro per i mercati e che lui stesso ci aveva proposto in occasione della trasmissione di Terraverde Gourmet nel mese di agosto. Ciao Michele, ora sei insieme alla tua adorata Piera, che meno di un anno fa ti ha preceduto in cielo. Grazie per la collaborazione e i consigli, cercheremo di farne tesoro”.

Michele Busso lascia i figli Mario e Marco con Cristina, il fratello Emilio Busso consigliere comunale, parenti e amici.

Moltissime le testimonianze di vicinanza e affetto per la famiglia.

La data delle esequie non è ancora stata stabilita.