Valle Pesio: ritorna "La Castagna nel Piatto" con 17 locali aderenti

L'intera Valle Pesio sta celebrando il tipico frutto autunnale, la castagna, con la seconda edizione della rassegna gastronomica "La Castagna nel Piatto".

La novità di quest'anno? Ogni menù include un piatto speciale a base di un prodotto certificato con il marchio Qualità Parco APAM.

"La Castagna nel Piatto" è un'iniziativa ideata dall'associazione Visit Valle Pesio e che si svolge in collaborazione con il Comune di Chiusa di Pesio, dell'associazione La Chiusana, della Pro Loco Turismo in Valle Pesio e il sostegno del Comune di Chiusa di Pesio e il patrocinio delle Aree Protette Alpi Marittime.

Con ben 17 strutture coinvolte, la rassegna è un chiaro segnale della grande voglia di fare rete degli operatori e della volontà di associazioni, Comune ed Ente Parco di promuovere le eccellenze locali.

La castagna, infatti, non è solo un frutto prelibato, ma è anche una coltivazione fondamentale per preservare il paesaggio, la qualità ambientale e l'equilibrio idrogeologico della Valle Pesio.

Gli appuntamenti della rassegna gastronomica termineranno il 18 dicembre.

Clicca qui per la locandina.

Aderiscono all'iniziativa

Agriturismo Antiche Macine - Regione Gambarello, 22 - 339 504 3094

Agriturismo Cascina Veja - Frazione Vigna, 4 - 0171 734 940

Agriturismo Coc Nèr - Via Combe, 70 - 333 869 1586

Albergo Ristorante Cannon d'Oro - Piazza Vittorio Veneto, 9 - 0171 734 695

Albergo Ristorante Pizzeria dei Pescatori - Frazione Vigna, 152 - 0171 738 306

Coc Nèr Bistrot - Piazza Cavour, 2 - 329 029 6205

Gat Rustì (riservato ai soci) - Via Gondolo, 10 - 333 526 2298

Hotel Ristorante Valle Pesio - Via Provinciale, 100, San Bartolomeo - 339 837 2699

Locanda Alpina - Via Provinciale, 71, San Bartolomeo - 366 710 2711

Locanda dei Bagordi - Via Gugliemo Marconi, 48 - 0171 734 590

Regia Fabbrica dei Gusti - Via Olmo, 15 - 0171 735 014

Rifugio Baudinet - Via delle Borgate, Vigna - 388 786 7856

Rifugio Pian delle Gorre - Borgata Certosa - 335 688 9542

Rifugio San Michele - Borgata Certosa - 348 157 575 (solo Whatsapp)

Sans Souci - Piazza Cesare Battisti, 16 - 0171 734 932

Trattoria della Posta - Via della Chiesa, 5, Peveragno - 393 927 1270

Villa San Lorenzo - Via Schiavaria, Chiusa di Pesio - 345 704 2389



Un'occasione imperdibile per (ri)scoprire il territorio attraverso i sapori autentici e genuini della Valle Pesio.

Per maggiori informazioni: visitare il sito www.lachiusana.it e contattare l'Ufficio Turistico Valle Pesio al numero 0171 734 990.