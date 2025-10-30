Cherasco, si stacca la trincia di un trattore e colpisce alcune auto

Poteva essere più grave il bilancio di un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 30 ottobre, in via Savigliano nel comune di Cherasco.

Per motivi in fase di accertamento un trattore che percorreva la strada provinciale 662 ha perso una trincia che si è staccata dal mezzo colpendo alcune autovetture.

L'allarme è scattato verso le 18.30, sul posto è stato richiesto l'intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e delle Forze dell'ordine. Fortunatamente non risultano persone ferite.