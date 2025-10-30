Scontro tra un'auto e un camion a Cherasco: muore un 52enne di Bra

Incidente mortale questa mattina, giovedì 30 ottobre, a Cherasco. Intorno alle 7.50 un’auto e un camion si sono scontrati violentemente lungo via Fondovalle, sulla Strada Provinciale 12, poco dopo l’imbocco autostradale e in prossimità della rotonda.

Nell’impatto ha perso la vita il conducente dell’autovettura, Giampaolo Cerrina, 52 anni compiuti da pochi giorni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco di Alba, i Carabinieri di Cherasco per i rilievi del caso e la Polizia locale per la gestione della viabilità.

Il traffico ha subito forti ripercussioni nelle ore di punta: la strada è rimasta chiusa dalle 9 alle 11 per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la rimozione dei veicoli incidentati.

Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.



Quella di oggi è la 33esima vittima della strada nel 2025.