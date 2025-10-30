Salvati due escursionisti francesi bloccati dalla neve sotto il Monviso

Si è appena concluso un salvataggio di due escursionisti nel Saluzzese. Due uomini francesi, di cui uno classe 2003,sono stati recuperati con il Drago 124 dei vigili del fuoco di Torino. Erano rimasti bloccati al rifugio Boarelli nei pressi del Lago Forcioline, sotto il Monviso, dove avevano trascorso la notte.



Si sono svegliati con la neve, impreparati e impossibilitati a proseguire in autonomia, hanno lanciato l'allarme intorno alle 9.45 di questa mattina. Sono quindi stati portati in salvo illesi in zona sicura. Non è stato infatti necessario un intervento sanitario del 118.



Considerate le previsioni meteo avverse per la giornata di ieri, ancora una volta, l'appello dei soccorritori è rivolto alla massima prudenza. Si scoraggiano gli appassionati di montagna ad avventurarsi, soprattutto in questa stagione, senza un'attenta valutazione dei rischi prima di intraprendere escursioni a quote elevate, come i 2.600 metri di altitudine. In tali circostanze è fondamentale essere adeguatamente equipaggiati e consapevoli delle possibili difficoltà.



La chiamata è arrivata dal centro di soccorso dell'IPhone che comunicava solo tramite sms e non in modo diretto.

Le avverse condizioni meteo a bassa quota facevano pensare a un recupero più complesso e articolato, per questo è stato richiesto anche l'intervento della squadra dei vigili del fuoco a terra di Barge e avvertito quella del Sagaf, ma mai giunte a destinazione per la rapida risoluzione con il solo elicottero.



Una volta superate le nuvole la visibilità ha permesso di raggiungere i due malcapitati e imbarcarli a bordo, concludendo l'intervento alle 11,35.