Cronaca | 30 ottobre 2025, 15:09

Scontro frontale tra Dogliani e Roddino, un ferito grave

Il sinistro si è verificato stamattina attorno alle 9. Due le vetture coinvolte

Scontro frontale tra Dogliani e Roddino, un ferito grave

Incidente stamattina 30 ottobre fra Dogliani e Roddino, dove si è verificato uno scontro frontale che ha coinvolto due autovetture. 

Uno dei conducenti è rimasto incastrato tra le lamiere ed è satto necessario un lungo intervento dei vigili del fuoco per l'estricazione dell'uomo, poi affidato alle cure del 118, intervenuto con l'elicottero. 

L'uomo, in codice rosso, è stato elitrasportato al CTO di Torino. Sul posto anche i carabinieri, che hanno gestito la viabilità sulla provinciale 56, a lungo chiusa al traffico per consentire di rilevare la dinamica del sinistro e di rimuovere i mezzi incidentati, così da rimettere in sicurezza la strada. 

redazione

