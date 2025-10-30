La ISCOBE impianti elettrici ricerca personale

La ISCOBE impianti elettrici con sede a Borgo San Dalmazzo è una realtà consolidata del territorio cuneese.
L’azienda è alla ricerca di installatori elettricisti sia specializzati che junior neo diplomati per ampliare il proprio organico.
Specializzati nella costruzione e manutenzione di impianti elettrici civili e industriali sin dal 1976, operiamo anche nel campo delle energie rinnovabili e negli impianti speciali.
E' richiesto un titolo di studio attinente alla mansione specifica, capacità di lavorare in team e patente B.
La sede è a Borgo San Dalmazzo e non sono richieste trasferte plurigiornaliere.
La tipologia di assunzione proposta è full time a tempo indeterminato.
Se vuoi far parte del nostro team scrivici a info@iscobe.it