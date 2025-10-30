Diano d'Alba celebra la prima Festa di Fine Vendemmia l'8 novembre

Diano d’Alba si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento dedicato al vino e alla comunità che lo produce: la prima “Festa di Fine Vendemmia”, in programma sabato 8 novembre in Piazza della Chiesa, nel cuore del paese.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare un momento di incontro e condivisione tra i produttori delle Langhe e del Roero, ma è aperta a tutto il pubblico, agli amanti del territorio e a chi desidera vivere un’autentica serata di festa tra vino, musica e sapori locali.

Il programma prevede un aperitivo di benvenuto con due calici di vino, disponibile al pubblico al costo di 10,00 € con i vini dei produttori che partecipano all’evento e una cena in formula street food.

L’intera serata si svolgerà sotto una tensostruttura coperta e riscaldata, allestita in piazza.

Ad animare l’evento, un’alternanza di generi musicali: si comincia con i Tuva da fora e il loro folk tradizionale agricolo, si prosegue poi con Pablo y Luna e dalle 22:00 inizia la festa con il DJ set di Nichelino, per concludere la serata ballando!

Elemento centrale dell’iniziativa è la Tavola della Condivisione, dove i produttori porteranno due bottiglie di vino, di etichette diverse, da proporre al pubblico durante l’aperitivo. Un gesto simbolico e concreto che vuole valorizzare lo spirito di collaborazione e il confronto tra chi lavora sullo stesso territorio.

La festa si inserisce nel calendario della tradizionale Fiera di Diano, in programma dal 9 all’11 novembre, e rappresenta un’occasione per dare nuovo spazio alla cultura del vino locale, tra memoria, relazioni e futuro.

L’ingresso è libero e l’invito è aperto a tutti: residenti, turisti, appassionati e curiosi.