La danza contemporanea torna protagonista al Teatro Toselli

La Fondazione Egri – Centro di Rilevante Interesse per la Danza (CRID) – prosegue la stagione di Interscambi Coreografici Cuneo portando al Teatro Toselli un nuovo appuntamento con l’eccellenza della danza contemporanea.

Mercoledì 5 novembre alle 21 andranno in scena due produzioni che intrecciano linguaggi, poetiche e visioni del corpo: BROMANTICA di ContART / DANCEHAUSpiù e IL GIOCO DEL MONDO della Compagnia EgriBiancoDanza.

Lo spettacolo fa parte stagione 2025-26 di Interscambi Coreografici Cuneo, organizzata dalla Fondazione Egri nell’ambito del progetto IPUNTIDANZA – network di produzione e programmazione che da anni porta in Piemonte le migliori esperienze della danza contemporanea nazionale e internazionale.

BROMANTICA, firmata dal coreografo Matteo Bittante, nasce in un tempo in cui l’ombra della guerra si manifesta come eco diffusa di caos e discordia. La creazione esplora la bellezza, la pace e l’armonia attraverso relazioni umane che superano confini, etnie e genere. La danza diventa un linguaggio di resistenza, speranza e legame, un rifugio per giovani anime in cui amore e solidarietà si intrecciano in una narrazione intensa e commovente. La “bromance”, che oltrepassa i confini dell’amicizia, si trasforma in una tessitura coreografica che alterna sincronie e individualità, restituendo al pubblico la forza dell’unione nata dalla condivisione di passioni e sogni comuni. Produzione DANCEHAUSpiù 2024, con il sostegno del Centro Nazionale di Produzione della Danza.

A seguire, IL GIOCO DEL MONDO di EgriBiancoDanza, una creazione, a cura del giovane coreografo Vincenzo Criniti, ispirata al celebre gioco della campana. Privo di un intento narrativo lineare, lo spettacolo sviluppa il gesto del salto come matrice coreografica, costruendo un ritmo visivo e corporeo scandito da traiettorie nello spazio e da posture che rimandano agli antichi Romani, per i quali il gioco era anche un esercizio fisico. Le dieci tappe della campana, scandite a voce dai danzatori, diventano un invito alla condivisione e alla convivenza, in una danza che riflette sulla capacità di giocare insieme come metafora del vivere comune.