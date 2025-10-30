Santorre di Santa Rosa, due secoli di libertà e musica: concerto tributo a Savigliano

L’Associazione Gli Invaghiti ETS rende omaggio a Santorre Annibale Filippo Derossi, meglio noto come Santorre di Santa Rosa, illustre cittadino di Savigliano, in occasione del 200° anniversario dalla sua scomparsa. Figura cardine dei moti rivoluzionari piemontesi del 1821, Santorre fu ispirato dai valori di libertà e dal desiderio di modernità per lo stato sabaudo, ma venne tradito dalla famiglia reale e visse l’esilio prima a Parigi e poi in Grecia, dove trovò la morte combattendo per la libertà.​

Lo spettacolo, previsto per venerdì 7 novembre ore 21.00 presso la Crusa Neira di Savigliano, si focalizza sulla dimensione personale del patriota, raccontata in prima persona. La narrazione si intreccia con le note di Paganini e di altri compositori attivi tra Piemonte e Parigi all’epoca della Rivoluzione: Giuliani, Carulli, Molino, Mayr, Paisiello. L’esibizione, nata da un’idea di Fabio Furnari, vede protagonisti l’Ensemble Vocale e Strumentale Gli Invaghiti, con la partecipazione di Fabio Furnari alla direzione e tenore, Giulio De Felice al flauto, Bruno Raspini al violino, Cristiano Arata alla chitarra romantica, Ivan Fabio Perna e Ivana Negro come voci recitanti, e propone un viaggio fra pagine autografe, musiche e ricostruzione storica, per celebrare la passione e il sacrificio di Santorre di Santa Rosa.

Un appuntamento che testimonia la forza della memoria storica e il valore della cultura musicale a Savigliano, consolidando il ruolo dell’Ensemble e dell’associazione nella promozione dei patrimoni musicali europei e mediterranei.

L'evento si inserisce nel cartellone di appuntamenti “200SantaRosa”, organizzato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Savigliano.