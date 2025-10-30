PD: "Un segno di maturità e di responsabilità politica, in linea con i valori del riformismo democratico"

Il Partito Democratico della Provincia di Cuneo ha espresso il proprio sostegno e le più sincere congratulazioni al consigliere comunale Federico Soldati, segretario del Circolo “Marinetti-Longagnani” del PD di Racconigi, per il suo intervento in Consiglio comunale in una situazione complessa e tesa.



Secondo i rappresentanti del PD della Provincia di Cuneo, Soldati ha saputo mantenere una postura istituzionale esemplare, improntata al senso delle istituzioni, al rispetto delle persone e al valore del servizio pubblico.



"Le sue parole, misurate e di alto profilo, hanno ricordato che dietro ogni decisione amministrativa vi sono volti, storie e responsabilità umane, e che la politica deve sempre saper esercitare sensibilità e rispetto, soprattutto quando si tratta di questioni delicate che coinvolgono persone e ruoli pubblici", affermano i rappresentanti del PD della Provincia di Cuneo.



"Riconosciamo in questo intervento un segno di maturità e di responsabilità politica, in linea con i valori del riformismo democratico e con il richiamo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla sobrietà e alla fiducia nelle istituzioni.



In un tempo in cui la contrapposizione rischia di prevalere sul dialogo, l’esempio offerto da Federico Soldati rappresenta una testimonianza di buona politica e di rispetto per la comunità, che il Partito Democratico intende valorizzare e sostenere."