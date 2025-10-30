Riparte l’Uni-Tre a Diano d’Alba: lezioni e laboratori per tutte le età con ARCI BRA

Anche quest’anno l’associazione culturale no-profit ARCI BRA UNI-TRE e l’Amministrazione Comunale di Diano d’Alba inaugurano il nuovo anno accademico dell’Uni-tre proponendo un programma ricchissimo e variegato per soddisfare gusti ed esigenze di tutti coloro che vogliono coltivare la propria cultura.

Le lezioni saranno ripartite su due diverse sedi in modo da poter coinvolgere tutti gli abitanti del comune. L’appuntamento sarà sempre il mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00, le lezioni istituzionali si terranno presso la sede della Biblioteca Comunale di Diano d’Alba mentre i due laboratori pratici, il primo dedicato all’uso corretto dello smartphone e dei social e il secondo alla storia lcoale, si terranno nel mese di Aprile presso il Centro Culturale Don Mario Destefanis di Ricca di Diano d’Alba.

Partecipare all’Uni-Tre è un invito a ricordare che si è giovani sempre, anche e soprattutto nell’età pensionabile perché è proprio in questo periodo che il maggior tempo libero permette di coltivare interessi lasciati prima da parte.

Ogni iscritto è libero di frequentare qualsiasi lezione, laboratorio o altre attività anche secondo i propri interessi e attitudini.

Inaugurazione mercoledì 12 Novembre ore 15.00 con la prof.ssa Liliana Gallina per la presentazione del libro “Lettere dal fronte” presso la Biblioteca Comunale di Diano d’Alba



