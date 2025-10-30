BASKET / Il torneo “Dellaferrera” strappa applausi, in campo 15 squadre provenienti da Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna

Il 25 e 26 ottobre i comuni di Dogliani, Farigliano e Carrù hanno ospitato con grande successo il torneo “Dellaferrera”, un evento dedicato alla pallacanestro e alla promozione dello sport sul territorio delle Langhe, in ricordo di Ugo Dellaferrera, promotore del basket nella zona.

L’evento, nato con l’obiettivo di diffondere la cultura di questo sport nelle comunità locali, ha coinvolto ben 15 squadre provenienti da Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna, trasformando per due giorni le palestre dei tre comuni nel cuore pulsante di un appuntamento all’insegna dello sport, del divertimento e dello spirito di squadra.

Il torneo, di carattere nazionale, si è confermato una preziosa occasione di incontro e scambio tra giovani atleti, società sportive e appassionati, contribuendo a rafforzare il legame tra sport e territorio.

Le prime tre posizioni sono andate alla Pallacanestro Vado, alla Pallacanestro Budrio e al Basket Dogliani. Ma a vincere, possiamo dirlo, sono stati tutti.

«Un sentito ringraziamento - commentano gli organizzatori della Pallacanestro Farigliano - ai Comuni di Carrù, Dogliani e Farigliano, il cui supporto è stato fondamentale per la riuscita di una manifestazione, che ha saputo unire sport, cultura e tradizione. I partecipanti e gli spettatori hanno potuto scoprire e degustare i prodotti tipici locali offerti da Gat Dus, Cantine Cagnassi e Birra Carrù, simboli dell’eccellenza enogastronomica del territorio».

I partecipanti.

Pallacanestro Farigliano, Basket Carrù, Basket Dogliani, Pallacanestro Vado, Olimpo Alba, Aba Saluzzo 2015, Aba Saluzzo 2016, Olimpo Alba, Gators Savigliano, Amatori Savigliano, Amatori Villafalletto, Pallacanestro Budrio, Olimpia Arma di Taggia, Carignano, Basket Cairo.