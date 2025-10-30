Balakik: forza, resistenza e cuore. Un cavallo cuneese di quattro anni è il migliore d'Italia tra quelli della sua età

C'è un piccolo grande campione, di appena 4 anni, in provincia di Cuneo. Il suo nome è Balakik ed è un puledro nato e cresciuto nel Cuneese. Domenica scorsa ha conquistato un titolo di grande rilievo, risultando il migliore tra i cavalli della sua età nell'anno in corso, nella disciplina dell'endurance, chiudendo alla grande il suo primo anno agonistico.

Balakik è nato a Cherasco e dall'età di sei mesi è stato allevato, domato e allenato a Dronero, in casa Tallone.

Il prestigioso titolo è stato assegnato dal MASAF, il ministero dell'agricoltura, delle sovranità alimentari e delle foreste.

Decisivi i punteggi ottenuti nelle due tappe di qualificazione per la finale di Pisa, oltre che nell'ultima gara.

La competizione di interesse nazionale è stata organizzata dalla FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) e prevedeva, per i cavalli di 4 anni, un percorso di 20 km.