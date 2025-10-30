 / Sport

Sport | 30 ottobre 2025, 16:33

Gli highlights di Vero Volley Monza – Cuneo: occasione sprecata per i piemontesi! [VIDEO]

La squadra di Matteo Battocchio non sfrutta un vantaggio di 23-21 nel quarto set e si arrende ai vantaggi 27-25. Buona prestazione nel complesso, ma 40 punti regalati a Monza pesano come un macigno.

Cuneo è andata a un passo dal tie-break, ma nel momento decisivo del quarto set — avanti 23-21 — la squadra di Matteo Battocchio si è fatta rimontare e superare da Monza, che si è imposta ai vantaggi 27-25, chiudendo l’incontro sul 3-1 e portando a casa i tre punti.

Nel complesso una buona prestazione per i piemontesi, anche se priva di risultati concreti. Da rivedere in particolare il fondamentale del servizio, con 27 errori diretti, a cui si aggiungono altri 13 sbagli in diversi fondamentali. Un totale di 40 punti regalati a Monza, che più che imporre il proprio gioco, ha saputo approfittare delle imprecisioni avversarie.

Un match comunque interessante, da analizzare e rivedere: ecco gli highlights di Vero Volley Monza – MA Acqua S. Bernardo Cuneo nel nostro consueto appuntamento in pillole.

C.S.

