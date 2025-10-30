NUOTO / Si apre la stagione agonistica 25-26, ValleBelbo Sport in gara a Torino nel fine settimana

La prima gara della stagione 2025-2026 è alle porte. La tappa inaugurale della Coppa Los Angeles in programma a Torino nel fine settimana del 1-2 novembre apre il calendario agonistico nella nuova annata agonistica.
La ValleBelbo Sport diretta da Pino Palumbo, coadiuvato a bordo vasca da Monica Fusaro e supportato da Eugenio Aquilini per la preparazione atletica, si presenterà a ranghi compatti al Palazzo del Nuoto e alla piscina Usmiani del capoluogo piemontese per il primo test ufficiale in vasca da 25 metri dopo le prime settimane di allenamento al centro sportivo Orangym di Nizza Monferrato.
Al via si presenteranno Arianna Blue Africano, Maddalena Bertelli, Elisa Ferrari, Federica Ferraris, Greta Gabutto, Francesca Gallione, Anna Marchelli, Sarah Messina, Camilla Palumbo, Aurora Tudisco, Daniel Argieri, Pietro Balsamo, Leonardo Di Pietro, Gabriele Giberti, Alessandro Mairano, Jacopo Martella, Vittorio Perosino, Leonardo Pintescul, Giulio Maria Rizzolo, Mattia Antonio Tammaro e Lucia Tassinario, che ritorna sui blocchi per una competizione ufficiale a due mesi dai Mondiali Juniores in Romania con la cuffia della Nazionale italiana.