Volley A1F / Honda Cuneo-Bisonte Firenze 3-2; Le pagelle delle Gatte

ELA KOULISIANI 6: prova a scuotere il Cuneo nel quarto set. Ci riesce solo a metà. Mette a segno 3 punti.

JAELYN KEENE 7,5: Tra le migliori in campo per le gatte. Nei primi due set è devastante. Accusa un leggero calo di rendimento nel terzo e quarto set. Con 20 punti (57%) messi a referto diventa la top scorer del Cuneo. Il suo primo tempo vincente chiude il tie-break.

PRINCESS ATAMAH: S.V.

JESSICA RIVERO 6,5: da il suo apporto alla causa. Il servizio della cubana mette sempre in difficoltà la ricezione toscana e realizza anche 3 punti.

MARGARITA MARTINEZ 6: prova a rinforzare ricezione e difesa, ma Knollema e Acciarri non le regalano una serata particolarmente tranquilla.

NOVA MARRING 7,5: entra in campo timidamente, ma con il trascorrere dei minuti diventa decisiva. I suoi dieci punti invertono un pericoloso trend negativo e valgono il titolo di MVP.

ERIKA PRITCHARD 6: serata da alti e bassi. In attacco commette qualche errore di troppo. Porta comunque a casa 14 punti (34%). In alcune fasi del match la sua ricezione appare traballante.

LINDA MAGNANI: S.V.

SAFA ALLAOUI 7: entra per far rifiatare Signorile e si dimostra all’altezza della situazione. Per lei un pregevole tocco di seconda. Alla fine i punti all’attivo saranno 3. L’intesa con Marring c’è, mentre quella con Diop lascia a desiderare.

ANNA BARDARO 5,5: la partenza è confortante: pulita in ricezione e solida in difesa. Dal terzo set in poi perde smalto e certezze.

AGNESE CECCONELLO 6: la specialità della casa è la difesa muro e lei la mette in bella vista nei primi due parziali. Poi accusa un pò di stanchezza ed esce dal campo nel terzo set.

MASA PUCELJ 6: prestazione a corrente alternata. Da rivedere la ricezione e il servizio, dove pesano 4 errori.

NOEMI SIGNORILE 5,5: bene nei primi due set, poi il calo è evidente e per il Cuneo iniziano i grattacapi. Esce dal campo per lasciare spazio ad Allaoui.

BINTO DIOP 5,5: parte con il braccio caldo, ma pian piano il Bisonte prende le contromisure adeguate. L’efficienza in attacco (26%) è insufficiente. Anche al servizio non convince.

FRANCOIS SALVAGNI 6,5: l’approccio è ottimo. Chiama il time-out sul 19-20 del secondo set e le gatte passano dalle fusa ai graffi. Dal terzo set il Cuneo cala vistosamente. Lui le prova tutte. Si prende la responsabilità di spedire nella mischia e mantenere in campo le cosiddette “riserve” e il bandolo della matassa si scioglie proprio nei titoli di coda. Per come si erano messe le cose il secondo punto appare come oro colato.