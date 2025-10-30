SUPERLEGA / Le pagelle di Monza-Cuneo, servizio spina nel fianco: bene Cavaccini, Bara e Feral, ma non basta

Lorenzo Codarin 6

Buon avvio con un primo set perfetto in attacco (1 su 1) e un ace che riporta in equilibrio il quarto. Poi cala vistosamente: 33% nel secondo parziale e solo un punto nel terzo. Fa fatica a trovare ritmo con una ricezione altalenante e poche occasioni per incidere.

Domenico Cavaccini 6,5

Solita garanzia in seconda linea anche se soffre qualche ricezione di potenza brianzola. Inizia con un 57% di positività in ricezione, ma soprattutto si esalta nelle difese più difficili: due interventi clamorosi nel secondo set lo confermano leader morale della squadra. Poi cala un po’ nel terzo e quarto parziale ma resta tra i migliori dei cuneesi per continuità e tenuta mentale.

Marko Sedlacek 5

Lucente all’inizio (6 punti nel primo set con 60% in attacco e un muro), ma poi il suo rendimento crolla. Nel secondo parziale si ferma al 22%, e Battocchio è costretto a cambiarlo nel quarto. Nonostante qualche guizzo, è troppo discontinua la sua prestazione per un terminale offensivo del suo calibro.

Simone Oberto 6

Entra per il servizio, fa il suo e dà una mano nel finale mettendo a segno anche un ace nel quarto parziale.

Ivan Zaytsev 6

Alterna momenti da campione a qualche imprecisione. Decisivo nel primo set con il punto del 21-23, tiene a galla Cuneo nel secondo e nel terzo (50% e 75% rispettivamente). Cala un po’ nel finale, ma resta uno dei più affidabili in attacco su palla sporca. Il carisma non manca.

Aleksandar Stefanovic 6

Solido le poche volte chiamato in causa: 100% nel secondo set (3 su 3), un ace e un muro nel primo. Purtroppo, nel terzo non riceve palloni. Buona efficienza, ma serve una maggiore costanza d’impiego per incidere di più.

Nathan Feral 6,5

Buona partenza (57% nel primo set), ma non trova continuità. In totale segna 15 punti con un discreto 52% finale, alternando ottime soluzioni a qualche errore gratuito. Soffre al servizio come tutti compagni, ma resta il principale riferimento in attacco nei momenti positivi.

Matteo Bonomi 6

Subentra nel quarto set per il servizio, non lascia il segno ma fa il suo.

Claudio Cattaneo 6,5

Entra nel terzo set e si fa notare: 2 su 3 in attacco (67%), con lucidità e mano ferma.

Michele Baranowicz 7

Dirige la squadra con lucidità, soprattutto nel primo set, dove smista con intelligenza e tiene sempre viva la palla più difficile. Quando la ricezione cala (soprattutto quelle perfette), riesce comunque a rendere il gioco leggibile ma ordinato, trovando spesso Zaytsev nei momenti caldi e complicati. Soffre la mancanza di incisività dal centro e i troppi errori al servizio dei compagni.

Matteo Battocchio (Allenatore) 6

Imposta bene la gara e il primo set è perfetto, ma la squadra si perde nella gestione degli errori al servizio (27 complessivi) e nella continuità. I cambi (Cattaneo, Oberto, Bonomi) danno qualche segnale, ma non bastano a invertire la rotta.

VOTO DI SQUADRA: 6-

Cuneo parte con ordine e grinta, ma paga carissimo i 27 errori al servizio e una ricezione che si disunisce col passare dei set. Nonostante le buone prove individuali (Cavaccini, Zaytsev, Feral), manca la continuità per strappare almeno un punto. Monza più concreta, ma i piemontesi possono ripartire da un buon atteggiamento e da alcuni spunti incoraggianti.