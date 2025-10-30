Volley A1F / Cuneo-Firenze 3-2, Salvagni: "Allaoui giocatrice del match, ma non possiamo regalare così tanto" [VIDEO]

La Honda Cuneo Granda Volley torna alla vittoria e lo fa in casa davanti al proprio pubblico, superando al tie break Il Bisonte Firenze in un match combattutissimo.

Le Gatte si aggiudicano i primi due set, il primo dominando il gioco fin da subito (25-15) e il secondo combattendo, ma riuscendo a dare la zampata vincente nel finale (25-23).

Sopra 2-0, le Gatte però non riescono a chiudere il match. Da una parte infatti le Bisontine non mollano e si giocano il tutto per tutto con una grande partenza nei due parziali successivi. Dall'altra, le cuneesi non riescono a contenere lo slancio delle ospiti, calando in tutti i fondamentali e aumentando il numero di errori. Nonostante i tentativi di rimonta, Firenze si aggiudica così il terzo e il quarto parziale (18-25/21-25), rimettendo tutto in discussione e riaprendo la partita.

Nel terzo set Coach Salvagni chiede supporto alla sua panchina e le biancorosse rispondono presente: Marring, Allaoui e Koulisiani vengono confermate anche nei parziali successivi, mentre Rivero e Martinez vengono chiamate in causa più volte per rafforzare servizio e ricezione.

Il tie break è combattutisimo, con Firenze che parte bene e allunga 3-6. Le Gatte però non mollano e trascinate da Marring che sale in cattedra, Pucelj e Keene ristabiliscono la parità. Le formazioni impattano sul 13 pari e poi la chiudono Marring e Keene, consegnando così la vittoria alle biancorosse.

"Non ho vissuto benissimo la partita, già dal secondo set abbiamo iniziato a regalare tanto in difesa e in attacco. Poteva essere una vittoria da 3-0, avevamo fatto un enorme lavoro tattico appositamente" ha commentato coach Salvagni a fine match.

"Però sono molto orgoglioso di Safa Allaoui, per me è stata lei la giocatrice della partita. L'MVP a Marring è stato strameritato, ma Safa è riuscita davvero a svoltare il gioco. Rivero è stata fondamentale, anche Koulisiani. Siamo in 14 e sono contento di questo, però non dobbiamo regalare così tanto, questo è un campionato che non perdona".

Premiata MVP del match Nova Marring, che ha dato un contributo decisivo al match. Per lei a tabellino 9 punti e una vera prestazione da trascinatrice e protagonista nei momenti salienti.

"Abbiamo iniziato il match molto bene. La nostra difesa era buona, il nostro servizio avrebbe potuto essere migliore a essere sinceri, ma in generale abbiamo fatto bene. Dopo il secondo set Firenze è tornata in partita, ma sono contenta che abbiamo lottato fino alla fine" ha commentato la schiacciatrice olandese a fine match. "Sono davvero contenta di aver aiutato la squadra in questa situazione. Sono molto orgogliosa di tutte, stiamo lavorando davvero sodo".

E sul prossimo appuntamento: "Domenica ci sarà da lottare perché Consolini è un'ottima squadra. Ci sono tante squadre che stanno giocando bene adesso, ci sarà da lottare a ogni partita".

Prossimo appuntamento quindi domenica 2 novembre in trasferta contro Omag Mt San Giovanni in Marignano. Inizio alle ore 17:00.