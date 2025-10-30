 / Volley

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Volley | 30 ottobre 2025, 07:00

Volley A1F / Cuneo-Firenze 3-2, Salvagni: "Allaoui giocatrice del match, ma non possiamo regalare così tanto" [VIDEO]

Le Gatte di coach Salvagni superano al tie break Il Bisonte Firenze in un match dai due volti. I commenti di coach Salvagni e dell'MPV Marring

Nova Marring, premiata MVP del match contro Firenze, in azione (foto di Danilo Ninotto)

Nova Marring, premiata MVP del match contro Firenze, in azione (foto di Danilo Ninotto)

La Honda Cuneo Granda Volley torna alla vittoria e lo fa in casa davanti al proprio pubblico, superando al tie break Il Bisonte Firenze in un match combattutissimo.

Le Gatte si aggiudicano i primi due set, il primo dominando il gioco fin da subito (25-15) e il secondo combattendo, ma riuscendo a dare la zampata vincente nel finale (25-23).

Sopra 2-0, le Gatte però non riescono a chiudere il match. Da una parte infatti le Bisontine non mollano e si giocano il tutto per tutto con una grande partenza nei due parziali successivi. Dall'altra, le cuneesi non riescono a contenere lo slancio delle ospiti, calando in tutti i fondamentali e aumentando il numero di errori. Nonostante i tentativi di rimonta, Firenze si aggiudica così il terzo e il quarto parziale (18-25/21-25), rimettendo tutto in discussione e riaprendo la partita.

Nel terzo set Coach Salvagni chiede supporto alla sua panchina e le biancorosse rispondono presente: Marring, Allaoui e Koulisiani vengono confermate anche nei parziali successivi, mentre Rivero e Martinez vengono chiamate in causa più volte per rafforzare servizio e ricezione.

Il tie break è combattutisimo, con Firenze che parte bene e allunga 3-6. Le Gatte però non mollano e trascinate da Marring che sale in cattedra, Pucelj e Keene ristabiliscono la parità. Le formazioni impattano sul 13 pari e poi la chiudono Marring e Keene, consegnando così la vittoria alle biancorosse.

"Non ho vissuto benissimo la partita, già dal secondo set abbiamo iniziato a regalare tanto in difesa e in attacco. Poteva essere una vittoria da 3-0, avevamo fatto un enorme lavoro tattico appositamente" ha commentato coach Salvagni a fine match. 

"Però sono molto orgoglioso di Safa Allaoui, per me è stata lei la giocatrice della partita. L'MVP a Marring è stato strameritato, ma Safa è riuscita davvero a svoltare il gioco. Rivero è stata fondamentale, anche Koulisiani. Siamo in 14 e sono contento di questo, però non dobbiamo regalare così tanto, questo è un campionato che non perdona".

Premiata MVP del match Nova Marring, che ha dato un contributo decisivo al match. Per lei a tabellino 9 punti e una vera prestazione da trascinatrice e protagonista nei momenti salienti.

"Abbiamo iniziato il match molto bene. La nostra difesa era buona, il nostro servizio avrebbe potuto essere migliore a essere sinceri, ma in generale abbiamo fatto bene. Dopo il secondo set Firenze è tornata in partita, ma sono contenta che abbiamo lottato fino alla fine" ha commentato la schiacciatrice olandese a fine match. "Sono davvero contenta di aver aiutato la squadra in questa situazione. Sono molto orgogliosa di tutte, stiamo lavorando davvero sodo".

E sul prossimo appuntamento: "Domenica ci sarà da lottare perché Consolini è un'ottima squadra. Ci sono tante squadre che stanno giocando bene adesso, ci sarà da lottare a ogni partita".

Prossimo appuntamento quindi domenica 2 novembre in trasferta contro Omag Mt San Giovanni in Marignano. Inizio alle ore 17:00.

Irene Rolando

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium