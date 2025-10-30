 / Volley

30 ottobre 2025

VOLLEY B1F / Mondovì ancora davanti al proprio pubblico, sabato arriva il Chieri '76

Seconda sfida casalinga consecutiva per le monregalesi. Anna Sclavo: "Chieri quadra giovane e fisica, non possiamo permetterci di sottovalutarle"

(ph cristiano silvestri)

Seconda sfida consecutiva in casa per il Mondovì Volley, reduce da un inizio molto positivo nel campionato di B1 femminile

Sabato 1° novembre alle 20.30 le ragazze dei coach Dagna e Basso ospiteranno le giovani del Chieri ’76, attualmente a quota tre punti, frutto di una vittoria e due sconfitte. Le chieresi, allenate da uno dei guru della pallavolo giovanile come Massimo Moglio, sono una compagine totalmente Under 18 (atlete nate nel 2008, 2009 e oltre), una delle migliori della nazione in quella fascia di età.  Dopo l’esordio con una bella vittoria ai danni della Issa Novara per 3-0, sono arrivate le sconfitte contro Palau e CUS Torino, entrambe per 3-1. 

In casa Mondovì Volley c’è fiducia dopo il successo per 3-2 contro Garlasco che ha mantenuto il “Puma” in vetta alla classifica, questa volta in coabitazione con Alessandria. La sfida contro Chieri non deve ingannare: sebbene in alcuni aspetti acerba, la compagine ospite è dotata di tante frecce al suo arco, e con la potenza e la fisicità che la caratterizzano può mettere in difficoltà ogni avversaria nella serata giusta. 

Per le monregalesi è la giovane Anna Sclavo, schiacciatrice già vista all’opera in queste prime giornate con due ace realizzati, a presentare la gara: “Ci aspetta una sfida contro una squadra giovane e fisica, e non possiamo permetterci di sottovalutarle. Dobbiamo entrare in campo con la giusta mentalità fin dal primo fischio, consapevoli delle difficoltà che una squadra così dinamica può presentare. Il nostro obiettivo è dare il massimo, mantenendo la grinta e la determinazione che abbiamo dimostrato nelle ultime partite. È fondamentale continuare ad allenarci duramente e a lavorare insieme come squadra. Con il giusto atteggiamento e il supporto del pubblico, sono convinta che possiamo affrontare al meglio questa sfida.” 

È possibile acquistare i biglietti (intero 5€, ridotto 3€) sul sito https://www.liveticket.it/mondovivolley o direttamente in cassa la sera della partita. 

Per tutta la stagione Mondovì Volley invita gli studenti ad assistere gratuitamente alla partita: per loro sarà sufficiente presentare in cassa il badge scolastico o un documento di identità. La serata avrà avvio alle 19.30 con il warmup DJ set di Molinoir. La partita sarà trasmessa gratuitamente anche su flima.tv: lo scorso sabato, la sfida contro Garlasco è stata vista da 561 persone.

