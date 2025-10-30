VOLLEY B1F / Mondovì ancora davanti al proprio pubblico, sabato arriva il Chieri '76

Seconda sfida consecutiva in casa per il Mondovì Volley, reduce da un inizio molto positivo nel campionato di B1 femminile.

Sabato 1° novembre alle 20.30 le ragazze dei coach Dagna e Basso ospiteranno le giovani del Chieri ’76, attualmente a quota tre punti, frutto di una vittoria e due sconfitte. Le chieresi, allenate da uno dei guru della pallavolo giovanile come Massimo Moglio, sono una compagine totalmente Under 18 (atlete nate nel 2008, 2009 e oltre), una delle migliori della nazione in quella fascia di età. Dopo l’esordio con una bella vittoria ai danni della Issa Novara per 3-0, sono arrivate le sconfitte contro Palau e CUS Torino, entrambe per 3-1.

In casa Mondovì Volley c’è fiducia dopo il successo per 3-2 contro Garlasco che ha mantenuto il “Puma” in vetta alla classifica, questa volta in coabitazione con Alessandria. La sfida contro Chieri non deve ingannare: sebbene in alcuni aspetti acerba, la compagine ospite è dotata di tante frecce al suo arco, e con la potenza e la fisicità che la caratterizzano può mettere in difficoltà ogni avversaria nella serata giusta.

Per le monregalesi è la giovane Anna Sclavo, schiacciatrice già vista all’opera in queste prime giornate con due ace realizzati, a presentare la gara: “Ci aspetta una sfida contro una squadra giovane e fisica, e non possiamo permetterci di sottovalutarle. Dobbiamo entrare in campo con la giusta mentalità fin dal primo fischio, consapevoli delle difficoltà che una squadra così dinamica può presentare. Il nostro obiettivo è dare il massimo, mantenendo la grinta e la determinazione che abbiamo dimostrato nelle ultime partite. È fondamentale continuare ad allenarci duramente e a lavorare insieme come squadra. Con il giusto atteggiamento e il supporto del pubblico, sono convinta che possiamo affrontare al meglio questa sfida.”

È possibile acquistare i biglietti (intero 5€, ridotto 3€) sul sito https://www.liveticket.it/mondovivolley o direttamente in cassa la sera della partita.

Per tutta la stagione Mondovì Volley invita gli studenti ad assistere gratuitamente alla partita: per loro sarà sufficiente presentare in cassa il badge scolastico o un documento di identità. La serata avrà avvio alle 19.30 con il warmup DJ set di Molinoir. La partita sarà trasmessa gratuitamente anche su flima.tv: lo scorso sabato, la sfida contro Garlasco è stata vista da 561 persone.