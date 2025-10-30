VOLLEY MASCHILE SERIE D / I cadetti del VBC Mondovì conquistato i tre punti, battuto il Ciriè per 3-1

Primo acuto stagionale per i cadetti del VBC Mondovì, che superano il PVL Ciriè per 3-1 (25-17, 24-26, 25-23, 25-16) ed incamerano così 3 punti importantissimi sia per la classifica che soprattutto per l’ autostima.

I monregalesi hanno interpretato molto bene la partita, in particolare sotto l’ aspetto tattico, realizzando in campo esattamente quanto studiato in settimana, specialmente nella fase muro-difesa. Persistono ancora alcune difficoltà in ricezione, tuttavia, ad eccezione del set perso il secondo set, si è potuto notare una discreta crescita al servizio.

Perdurando l’ indisponibilità di Luca Gallia, ancora non utilizzabile per problemi fisici (ma presente in panchina), Riccardo Gallia è partito con Marabotto in palleggio, Borsarelli opposto, capitan Bernardi e Fichera in banda, Fara e Leandro al centro, Gasco libero, inserendo durante la gara Stefanoni e Mastantuoni.

Nel primo set i monregalesi partono forte e si portano subito sul 10-4, quindi continuano a spingere sull’ acceleratore, siglando prima il 16-7, poi il 21-11 ed infine chiudono 25-17, mentre entrano Mastantuoni e Stefanoni.

Nella seconda frazione vi è equilibrio sino al 16 pari, poi i monregalesi allungano e si portano sul 21-18, ma gli ospiti non perdono la necessaria lucidità e prima vanno ad impattare sul 23-23 poi chiudono ai vantaggi 26-24.

Nel terzo set partono meglio i monregalesi, che si portano prima sul 12-8 e poi sul 14-11, ma nuovamente il PVL reagisce e riesce ad impattare sul 17-17. L’ equilibrio fra le due compagini sussiste sino al 23 pari, quado i monregalesi piazzano lo spunto vincente che permette loro di chiudere in volata 25-23.

Nella quarta frazione il VBC’ sta sempre saldamente in vantaggio nel punteggio (8-3, 15-9 e 19-12), chiudendo senza alcuna difficoltà 25-16.

Tre punti d’ oro quelli conquistati dai giovani monregalesi, che danno una bella spinta in vista dei prossimi impegni di campionato.

Sabato secondo impegno casalingo consecutivo per i cadetti del VBC Mondovì che ospiteranno al PalaItis alle ore 20.30 il Busca – Cuneo che in classifica vanta gli stessi punti.

VBC MONDOVI’ – PVL CIRIE’ 3-1 (25-17,24-26,25-23,25-16)

VBC MONDOVI’: Bernardi (K), Marabotto, Borsarelli, Fichera, Fara, Leandro, Gasco (L1), Mastantuoni, Stefanoni, Zvorschi, Monge, Gallia, Candela (L2). ALL: Riccardo Gallia