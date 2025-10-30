USA-Cina, Trump “Concordati molti punti con il presidente Xi”

ROMA (ITALPRESS) - "Ho avuto un incontro davvero fantastico con il Presidente cinese Xi. C'è un enorme rispetto tra i nostri due Paesi, e questo non potrà che essere rafforzato da quanto appena accaduto. Abbiamo concordato su molti punti, e altri, anche di grande importanza, sono prossimi alla risoluzione". Lo afferma su Truth il Presidente statunitense Donald Trump, commentando l'incontro con il presidente cinese Xi Jinping a Busan, in Corea del Sud. "Sono stato estremamente onorato dal fatto che il Presidente Xi abbia autorizzato la Cina ad avviare l'acquisto di ingenti quantità di soia, sorgo e altri prodotti agricoli. I nostri agricoltori saranno molto felici! Infatti, come ho già detto durante il mio primo mandato, gli agricoltori dovrebbero immediatamente acquistare più terra e trattori più grandi. Vorrei ringraziare il Presidente Xi per questo! Inoltre, la Cina ha accettato di continuare il flusso di terre rare, minerali essenziali, magneti, ecc., apertamente e liberamente. E' molto significativo che la Cina abbia affermato con fermezza che collaborerà" conclude Trump.Foto: IPA Agency(ITALPRESS).
