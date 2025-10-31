A Bra i funerali di Gianpaolo Cerrina, l’operaio vittima di uno scontro frontale in regione Moglia a Cherasco

Sono stati fissati per il pomeriggio di lunedì 3 novembre i funerali di Gianpaolo Cerrina, l’operaio braidese vittima dell’incidente stradale verificatosi nella mattinata di ieri, giovedì 30 ottobre, a Cherasco.

L’uomo era alla guida di una vettura Opel quando, presso la zona artigianale in regione Moglia, all’altezza dell’imbocco per l’autostrada Asti Cuneo, è andato a scontrarsi frontalmente con un autoarticolato Volvo.

L’uomo, che pochi giorni aveva compiuto 52 anni, è deceduto sul colpo, rendendo inutili i soccorsi prestatigli dai sanitari del 118 insieme ai vigili del fuoco arrivati da Alba, ai Carabinieri della stazione di Cherasco e alla Polizia Municipale dello stesso comune.

Ottenuto il nulla osta per le esequie, queste sono state fissate per le 15 di lunedì presso la chiesa parrocchiale di Sant'Antonino Martire a Bra, partendo alle 14.45 dalla Casa Funeraria "Lusso & Racca" di strada Falchetto 61/b a Bra, dove si potrà fargli visita sabato e domenica in orario 10-12 e 16-18.

Domenica alle ore 20.30 la recita del rosario nella chiesa dell'Istituto Salesiano.

Gianpaolo Cerrina lascia la moglie Cinzia Cornaglia, i figli Camilla e Domenico, la madre Maria e la suocera Mariangela, oltre a fratelli, sorelle, cognati, cognate e nipoti. Dopo le esequie riposerà nel cimitero di Bra.