Alba forma il cuore dello sport: corso BLSD gratuito per 35 operatori

Alba vuole costruire una cultura di prevenzione e responsabilità attorno allo sport. Mercoledì 5 novembre, dalle 19 alle 23, la Sala dello Sport di via Manzoni ospiterà una sessione formativa BLSD (Basic Life Support & Defibrillation) dedicata alle associazioni sportive cittadine.

Trentacinque tra allenatori e operatori parteciperanno gratuitamente al corso, messo a disposizione dal Comune per rendere sempre più sicuri campi e palestre. L’iniziativa nasce dentro un percorso condiviso con il mondo sportivo e con chi, in questi mesi, ha vissuto sulla propria pelle quanto la rapidità e la preparazione possano salvare una vita. Durante la serata porteranno la propria testimonianza Sara Revello e il figlio Gabriele Brizio, il giovane calciatore che lo scorso maggio fu colpito da un arresto cardiaco in campo e salvato grazie al tempestivo intervento di un allenatore, Gianni Spinosa, formato all’uso del defibrillatore. Oggi Gabriele sta bene, ha ripreso il suo percorso di vita e di sport, e insieme alla madre è diventato un simbolo di consapevolezza e prevenzione. La loro presenza ad Alba non sarà solo un ricordo di ciò che è accaduto, ma una prova concreta di quanto la formazione possa trasformarsi in vita restituita, in comunità più attenta, in responsabilità condivisa dentro e fuori dal campo.

"Formare i nostri operatori significa proteggere i nostri ragazzi", spiega l’assessore allo Sport Davide Tibaldi. "Alba è una città che vive di sport e di comunità: offrire gratuitamente questo corso è un investimento sociale, prima ancora che sanitario. Sapere cosa fare nei primi secondi può cambiare tutto."