Alba: giovedì 6 novembre interruzione energia elettrica in Località Case Sparse, Biglini e Strada dei Magliani

E-distribuzione Unità Territoriale di Cuneo ha comunicato al Comune di Alba l’interruzione dell’energia elettrica per lavori sugli impianti, giovedì 6 novembre dalle 10:30 alle 14:30, in:
Località Case Sparse (Frazione Mussotto) 93, 109, da 109b a 113, da 113b a 119, 125; da 108 a 112, 120, senza numero civico, illuminazione pubblica, linea telefonica / fibra ottica;
Corso Unità d’Italia 3;
Strada dei Magliani 1;
Località Biglini 90, 94.
Durante i lavori, l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata. Pertanto Enel invita a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori.
Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone di e-distribuzione. Per segnalare un guasto rivolgersi al Numero Verde 803.500.