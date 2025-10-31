 / Attualità

Attualità | 31 ottobre 2025, 15:16

Consiglio comunale di Alba: convocazione per giovedì 6 novembre

Seduta alle 17:00 in sala "Teodoro Bubbio": all'ordine del giorno bilancio, partecipazioni comunali e servizi pubblici locali

Un Consiglio Comunale di Alba degli anni passate, immagine di repertorio

La Presidente del Consiglio comunale Elena Di Liddo ha convocato il Consiglio comunale di Alba per giovedì 6 novembre 2025 alle ore 17:00, presso la sala consiliare "Teodoro Bubbio" del palazzo comunale.

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sul canale "Città di Alba" della piattaforma YouTube, permettendo a cittadini e interessati di seguire i lavori da remoto.

Tra i punti all'ordine del giorno figurano:

  • Commemorazione della signora Francesca Pasquero vedova Barberis
  • Comunicazioni del Presidente del Consiglio comunale e del Sindaco
  • Interrogazioni e interpellanze
  • Approvazione dei verbali della seduta consiliare del 29 settembre 2025

L'Assessore alla Programmazione e al Bilancio presenterà la relazione su:

  • Revisione ordinaria delle partecipazioni anno 2024: relazione sui risultati conseguiti e revisione delle partecipazioni 2025
  • Ricognizione dei servizi pubblici locali: analisi periodica dei servizi di rilevanza economica secondo il D.Lgs. 23 dicembre 2022 n.201
  • Ottava variazione al bilancio: approvazione della variazione al bilancio di previsione 2025-2027 con aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2025-2029

La seduta si concluderà con la discussione di ordini del giorno e mozioni presentate dai consiglieri.

redazione

