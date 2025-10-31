Consiglio comunale di Alba: convocazione per giovedì 6 novembre

La Presidente del Consiglio comunale Elena Di Liddo ha convocato il Consiglio comunale di Alba per giovedì 6 novembre 2025 alle ore 17:00, presso la sala consiliare "Teodoro Bubbio" del palazzo comunale.
La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sul canale "Città di Alba" della piattaforma YouTube, permettendo a cittadini e interessati di seguire i lavori da remoto.
Tra i punti all'ordine del giorno figurano:
- Commemorazione della signora Francesca Pasquero vedova Barberis
- Comunicazioni del Presidente del Consiglio comunale e del Sindaco
- Interrogazioni e interpellanze
- Approvazione dei verbali della seduta consiliare del 29 settembre 2025
L'Assessore alla Programmazione e al Bilancio presenterà la relazione su:
- Revisione ordinaria delle partecipazioni anno 2024: relazione sui risultati conseguiti e revisione delle partecipazioni 2025
- Ricognizione dei servizi pubblici locali: analisi periodica dei servizi di rilevanza economica secondo il D.Lgs. 23 dicembre 2022 n.201
- Ottava variazione al bilancio: approvazione della variazione al bilancio di previsione 2025-2027 con aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2025-2029
La seduta si concluderà con la discussione di ordini del giorno e mozioni presentate dai consiglieri.