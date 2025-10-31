Consorzio Valle Stura Experience: all'orizzonte un nuovo anno di progetti, collaborazioni e opportunità

Il Consorzio Valle Stura Experience si prepara ad affrontare un nuovo anno di progetti, collaborazioni e opportunità per la promozione turistica e culturale della valle.

Nato nel 2018 grazie al sostegno dell’Unione Montana Valle Stura e alla volontà di alcune aziende locali di “fare rete”, il Consorzio rappresenta oggi una realtà consolidata, punto di riferimento per chi vive, lavora e crede nelle potenzialità di questo territorio.

Oggi conta una quarantina di associati tra albergatori, ristoratori, guide naturalistiche, produttori agricoli, artigiani, operatori outdoor e imprese commerciali.

Insieme, queste realtà raccontano l’autenticità e la ricchezza della Valle Stura, promuovendo un turismo sostenibile, esperienziale e legato alla scoperta delle tradizioni locali. Il 2025 è stato un anno particolarmente significativo, contraddistinto da importanti risultati e nuove collaborazioni.

Prosegue infatti l’incarico affidato dalla Fondazione Artea, con la gestione di numerose attività legate al Forte di Vinadio: dalle aperture ordinarie alle visite guidate ai laboratori didattici per le scuole. Un’altra grande novità del 2025 è stata l’organizzazione e la promozione delle visite guidate alle Miniere di Barite di Pietraporzio, realizzata grazie alla preziosa collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Un progetto che arricchisce l’offerta turistica della valle e permette di valorizzare un sito di interesse storico e geologico, contribuendo a far conoscere un patrimonio unico del territorio. Continua inoltre la gestione della Porta di Valle Stura, della Biblioteca civica/Ufficio turistico di Demonte, punti di riferimento per l’accoglienza turistica, la promozione e la valorizzazione dell’intera vallata.

Grazie alla collaborazione con gli enti istituzionali, il Consorzio ha ampliato la propria presenza a manifestazioni, fiere e convegni di rilievo nazionale e internazionale, rafforzando la visibilità della Valle Stura all’interno dei circuiti turistici e culturali europei. Grande attenzione è stata dedicata anche alla promozione dei prodotti locali, all’organizzazione di esperienze turistiche su misura e alla creazione di nuove sinergie con le altre valli del Cuneese.

L’obiettivo per il 2026 è proseguire su questa strada, puntando su un modello di sviluppo turistico rispettoso dell’ambiente, della comunità e delle tradizioni.

Fino a fine novembre è possibile aderire al Consorzio Valle Stura Experience, entrando a far parte di una rete in crescita che lavora ogni giorno per la valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze.