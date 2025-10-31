Icardi a Prazzo: “Un progetto che fa bene alla comunità”

"Quando un progetto riesce a trasformare l'esistente per soddisfare più esigenze dei cittadini, valorizzandolo con nuovi servizi per il territorio, significa che il suo ideatore ha trovato la ricetta giusta per fare il bene della comunità".

Sono le parole del Presidente della IV Commissione Sanità del Consiglio Regionale, Luigi Genesio Icardi, durante il sopralluogo di ieri mattina all'ex Albergo Impero di Prazzo, acquisito nel 2023 dall'Amministrazione Comunale del sindaco Gabriele Lice, ideatore e promotore di un'avvincente progetto: la realizzazione dell'Albergo Didattico di Prazzo.

Attraverso il "Bando Piccoli Comuni", il progetto si propone il recupero dell'edificio con interventi mirati che prevedono la riqualificazione energetica e l’abbattimento delle barriere architettoniche per consentire l'accoglienza delle attività di specializzazione post diploma per gli ex studenti dell’Istituto Alberghiero di Dronero, permettere stage formativi per gli studenti del “Virginio Donadio” e attivare scambi culturali con istituti italiani ed europei, considerata la potenzialità ricettiva della struttura con le sue 16 camere.

Il programma del nuovo polo di formazione alberghiera prevede anche la proposta innovativa di realizzare il progetto "Lumo: luce, udito, manualità e olfatto", rivolto ai cuochi non vedenti.

"Questa iniziativa di elevato valore sociale - prosegue Icardi - può rappresentare un'esperienza molto significativa per l'Alta Valle Maira, in quanto destinata a offrire opportunità di sviluppo tramite l'indotto, promuovendone il suo valore turistico e culturale. Il supporto alla formazione degli studenti tramite l'esperienza sul campo, l'inclusione sociale di ragazzi diversamente abili nel mondo della ristorazione e dell'accoglienza alberghiera, sono obiettivi per i quali auspicare che il progetto abbia il migliore sviluppo e sostegno da parte della comunità intera. Ringrazio il sindaco Gabriele Lice e i suoi amministratori e i tecnici coinvolti, per spendersi in questa iniziativa con impegno e passione per il proprio territorio e per i giovani".