Intelligenza artificiale e finanza: grande partecipazione all’incontro promosso dalla Bcc Pianfei e Rocca de’ Baldi

Giovedì 30 ottobre presso il Castello di Rocca de’ Baldi si è tenuto l’incontro “La rivoluzione dell’intelligenza artificiale e l’impatto sui mercati finanziari”, promosso dalla Bcc Pianfei e Rocca de’ Baldi nell’ambito del ciclo di appuntamenti dedicati al dialogo con i soci e al confronto sui temi di attualità economica e tecnologica. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi soci e clienti interessati ad approfondire le implicazioni dell’intelligenza artificiale nel mondo della finanza e degli investimenti.

Dopo il saluto introduttivo dei vertici della banca, i relatori Gianluca Filippi, responsabile del Servizio Commerciale Finanza e Bancassicurazione di Cassa Centrale Banca, e Luca Bruzzese, relationship manager di BlackRock, hanno illustrato come le nuove tecnologie stiano trasformando il modo di analizzare i mercati, gestire i portafogli e supportare le decisioni di investimento.

“Questi momenti di incontro con i nostri soci – ha dichiarato Sergio Bongioanni, direttore generale della Bcc Pianfei e Rocca de’ Baldi – rappresentano un’occasione preziosa per condividere conoscenze e comprendere insieme come i cambiamenti in atto possano essere trasformati in opportunità. La nostra banca crede fortemente nel valore della formazione continua e del confronto, strumenti fondamentali per accompagnare soci e clienti in un contesto economico in rapida evoluzione”

L’incontro conferma l’impegno della Bcc Pianfei e Rocca de’ Baldi nel promuovere la cultura finanziaria e la vicinanza al territorio, favorendo momenti di approfondimento su temi di grande attualità e interesse collettivo. La serata si è conclusa con un rinfresco, durante il quale i partecipanti hanno potuto proseguire il confronto in un clima conviviale e di partecipazione.