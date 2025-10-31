Mondovì stregata da Peccati di Gola: in tanti a Breo per scoprire la nuova edizione di Halloween [FOTO E VIDEO]

Convince e strega la nuova edizione di Peccati di Gola che, per la prima volta, ha proposto per le vie di Breo un evento tutto a tema Halloween.

Bambini e famiglie in maschera hanno trascorso il pomeriggio a fare 'dolcetto o scherzetto', assaporando tutte le proposte e le attività in programma.

Ospite d'onore la zucca di Piozzo, in piazza San Pietro e il padiglione dedicato alla 28ª Fiera Regionale del Tartufo, in piazzetta Moizo.

Il colpo d'occhio ripaga immediatamente: non solo per la bellezza di vedere il centro storico decorato a tema, ma soprattutto gremito di persone a passeggio.

In piazza Ellero protagoniste indiscusse, in questa prima giornata di manifestazione, sono state le mini-mongolfiere che prima hanno fatto volare i peluches dei bambini e poi si sono illuminate a tempo di musica per il mini glow, sulle note di Ghostbusters, la Famiglia Addams passando per Thriller di Michael Jackson.

E poi musicisti itineranti, artisti di strada e spettacoli che hanno animato piazze e vie come un vero palcoscenico a cielo aperto.

Per i più piccoli laboratori creativi, giochi, truccabimbi e parate con maghi, streghe e creature fantastiche e la casa stregata in piazza Santa Maria Maggiore.

Gli appuntamenti proseguiranno fino a domenica 2 novembre.

IL PROGRAMMA

Sabato 1° (10-20) ILLUSION MAGIC HALLOWEEN

Ore 15:30-17.30 Volo in mongolfiera vincolata (gratuito, Piazza Ellero)

Ore 15:00-19:00 Animazione con artisti di strada e truccabimbi: le streghe Cosetta e Delizia, il mago StemDark, lo zombie errante, il chitarrista pazzoide, la pianta stregata, il carretto ossuto e l’angelo oscuro. Piazza Cesare Battisti (truccabimbi)

Ore 15.00-19.00 Cartomante sulla carovana dalla Fontana dei Bambini (davanti a Comino)

Ore 15:00-19:30 Spettacolo di Oscilla Euridice in P.zza Cesare Battisti

Ore 15.30-19:30 giostra “Castello degli orrori” in P.zza Santa Maria Maggiore

Ore 15.00-19:30 Spettacolo del Guardaroba in P.zza San Pietro

Ore 15:15 esibizione street band The Tamarros da P.zza Santa Maria Maggiore fino a P.zza S. Pietro

Ore 16.00-18:00 Mini mongolfiere in piazza Ellero e dalla Fontana dei Bambini dalle 16 alle 19 (volo per i pupazzi dei bambini)

Ore 16:00 degustazione guidata di eccellenze locali nella Sala di Valle della Funicolare (prenotazione obbligatoria al numero 0174 560220 -Coldiretti Mondovì).

-Coldiretti Mondovì). Ore 17:30 esibizione street band The Tamarros da P.zza Roma a P.zza S. Pietro

Ore 18.30-19.00 Spettacolo della Cantastorie Cristina Bertolino in P.zza Cesare Battisti

Ore 19 Night Glow in Piazza Ellero

Domenica 2 novembre (10-20) AUTUMN FAMILY DAY

Ore 15:00-19:00 Qui si gioca! - giochi e fantasticherie di legno per il divertimento di tutta la famiglia in Piazza Ellero

Ore 15.00-19:30 Caldarroste per tutti in Piazza Ellero

Ore 15.00-19.30 Truccabimbi in Piazza Cesare Battisti

Ore 15.00-19.00 Cartomante sulla carovana dalla Fontana dei Bambini (davanti a Comino)

Ore 15.00 spettacolo “Charivari” di ArteMakìa entusiasmanti esibizioni circensi in Piazza Ellero

Ore 15:15 esibizione street band The Tamarros da P.zza Santa Maria Maggiore fino a Piazza S. Pietro

Ore 15:30-17.30 Volo in mongolfiera vincolata (gratuito) in Piazza Ellero

Ore 15.30-19:30 giostra “Castello degli orrori” in Piazza Santa Maria Maggiore

Ore 15:30 spettacolo “100% Paccottiglia” del CircoPacco in P.zza Cesare Battisti

Ore 16.00-18:00 Mini mongolfiere in piazza Ellero e di fronte a Comino dalle 16 alle 19 (volo per i pupazzi dei bambini)

Ore 15.30 comici e teatrali del Circo Pacco

Ore 16:00 spettacolo Beppe Brondino e Madame Zorà (Fantastico), tra magia e il mentalismo in P.zza Santa Maria Maggiore

Ore 16.00 Spettacolo del Guardaroba in P.zza San Pietro

Ore 16.30 spettacolo “Charivari” di ArteMakìa, entusiasmanti esibizioni circensi in Piazza Ellero

Ore 17:15 spettacolo “100% Paccottiglia” del CircoPacco in Piazza Cesare Battisti

Ore 17:30 spettacolo di Beppe Brondino e Madame Zorà (Fantastico), tra magia e il mentalismo in Piazza Santa Maria Maggiore

Ore 17.45 Spettacolo della CantastorieCristina Bertolino P.zza Cesare Battisti

Ore 18:15 esibizione street band The Tamarros da P.zza Roma a Piazza San Pietro

Su prenotazione tutti i giorni: Vivi un’esperienza unica con i giri a passeggio con gli alpaca, accompagnati da queste dolci creature tra sentieri e paesaggi naturali. Presso l’ Horse's Club in Via Vecchia Pianfei 12, Mondovì.

Per info: Horse’s Club (tel. 0174551986 – 3387647515) oppure presso l’Infopoint dalla Fontana dei Bambini (Angolo Via Marconi) (Tel: 348 7318060)

SAPORI IN PIAZZA

Infopoint : Fontana dei bambini (angolo Via Marconi) (14:00 - 19:30) (TeL: 348 7318060)

: Fontana dei bambini (angolo Via Marconi) (14:00 - 19:30) (TeL: 348 7318060) Area street food dolci : dolci e creazioni a tema Halloween in Piazza Cesare Battisti

: dolci e creazioni a tema Halloween in Piazza Cesare Battisti Area street food salato : piatti salati e specialità autunnali in Piazza Roma

: piatti salati e specialità autunnali in Piazza Roma PalaTartufo Aperitartufo con accompagnamento musicale del duo "Eleonora e Stefano" e il trio "Sister Arch"in Piazza Moizo

AREA ESPOSITORI:Tra prodotti tipici, specialità locali e artigianato, troverai idee uniche e autentiche da portare a casa.Un’occasione speciale per sostenere espositori appassionati e vivere la qualità del territorio.

In via Giovanni Battista Beccaria fino a piazza Cesare Battisti e da piazza S. Pietro in via Sant'Agostino e via Pian della Valle (9.30-19:30)

In piazza San Pietro saranno in vendita le famose zucche di Piozzo.