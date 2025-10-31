Nuovi disagi sui trasporti scolastici a Cavallermaggiore: studenti lasciati a terra dai bus e dai treni sovraffollati

Ancora disagi per il trasporto pubblico scolastico a Cavallermaggiore.

Nelle prime ore di questa mattina, alla fermata provvisoria di Madonna del Pilone, cinque studenti sono rimasti a terra: il pullman della ditta incaricata del servizio sostitutivo sulla linea Cavallermaggiore–Bra, infatti, è arrivato con un mezzo di dimensioni ridotte, incapace di accogliere tutti i passeggeri previsti.

(Come ne avevamo parlato nell’articolo dello scorso ottobre: Leggi qui)

Solo pochi giorni fa l’Amministrazione comunale aveva segnalato all’Agenzia della Mobilità Piemontese che episodi analoghi si erano già verificati in più occasioni, chiedendo chiarimenti e soluzioni immediate per evitare il ripetersi di tali situazioni.

Nonostante ciò, a distanza di nemmeno due settimane, il disservizio si è ripresentato con le stesse modalità, costringendo i genitori, ancora una volta, ad accompagnare personalmente i propri figli a scuola.

A peggiorare la situazione, nella giornata di ieri, giovedì 30 ottobre, si è verificato un ulteriore disservizio: numerosi studenti diretti a Fossano non sono riusciti a salire sul treno, arrivato alla stazione di Cavallermaggiore già al completo.

“Un’ulteriore dimostrazione - dicono dall’Amministrazione comunale - della mancanza di coordinamento e di mezzi adeguati da parte di Trenitalia, che continua a ignorare le segnalazioni provenienti dal territorio. Chiediamo un riscontro immediato per questi episodi che si ripetono con preoccupante frequenza e che mettono in difficoltà le famiglie, oltre a compromettere il diritto allo studio dei nostri ragazzi e ragazze. A condividere la nostra preoccupazione sono anche il sindaco di Bra, Gianni Fogliato, e il Coordinamento per la Mobilità Integrata e Sostenibile (Co.M.I.S.)”.

Il tema sarà portato al prossimo Consiglio Comunale, con la richiesta di un intervento della Regione Piemonte affinché si faccia carico della situazione e preveda forme di rimborso o compensazione per le famiglie colpite dai disservizi”.