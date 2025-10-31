"Stanze" di Saluzzo: scuola e servizi socio-sanitari a confronto per il benessere dei giovani

Nel pomeriggio di giovedì 16 ottobre a “Il Quartiere” di Saluzzo si è svolta la 5ª edizione di “Stanze”, un appuntamento di incontro, confronto e reciproca formazione tra scuola e servizi sanitari e sociali, dedicato ai temi del benessere e della salute mentale dei giovani.

All’iniziativa hanno partecipato 125 insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del Saluzzese e 25 professionisti, fra educatori, assistenti sociali, infermieri, psicologi e psichiatri del territorio.

Il confronto si è articolato, appunto, in 8 stanze tematiche: adolescenza oggi, ascolto e gestione emotiva dei gruppi, ansie e attacchi di panico, le sostanze, Adhd, disturbi della nutrizione e alimentazione, sessualità e benessere, responsabilità e tutela.

L’incontro si è svolto all’interno de “Il Quartiere”, luogo scelto perchè simbolo di comunità e partecipazione.

“Lavorare per il benessere nei luoghi del benessere è stata la scelta di un format che continua a dimostrarsi efficace: favorisce la ricostruzione della dimensione collettiva delle responsabilità educative, consolida alleanze tra scuola e servizi e aiuta a orientarsi nella complessità delle sfide legate all’adolescenza e ai percorsi di crescita delle nuove generazioni”.

L’iniziativa è stata promossa dalla Città di Saluzzo, in collaborazione con il Cantiere Adolescenti Asl Cn1, il Consorzio Monviso Solidale, l’associazione “La voce di Elisa Odv” e la Cooperativa Armonia/Proposta 80, sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, attraverso il bando “Salute Effetto Comune”.

“Con 'Stanze' – aggiungono - prosegue lo sviluppo di quello che si può definire un ecosistema territoriale orientato alla prevenzione e alla promozione del benessere, di cui proprio Il Quartiere rappresenta il principale incubatore e punto di riferimento per la comunità educativa e sociosanitaria locale”.