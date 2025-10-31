Certificato di morte: cos’è, quale serve e come richiederlo online

La perdita di una persona cara è un momento di profondo dolore, che porta con sé anche la necessità di affrontare una serie di adempimenti burocratici. Tra i documenti più importanti da ottenere c’è il certificato di morte, indispensabile per avviare le pratiche legali e amministrative successive al decesso.

Cos’è il certificato di morte

Il certificato di morte è un documento ufficiale rilasciato dall’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso.

Attesta in modo formale la morte di una persona, indicando dati fondamentali come:

nome e cognome del defunto;

data e luogo di nascita;

data e luogo del decesso.

È un atto pubblico con piena validità legale e costituisce la base per numerose procedure civili, ereditarie e previdenziali.

Tipologie di documenti collegati

Oltre al certificato di morte, esistono altri due documenti spesso richiesti in contesti più specifici:

Estratto dell’atto di morte , che contiene informazioni aggiuntive come ora del decesso , stato civile , residenza e luogo di nascita . È utile, ad esempio, nei procedimenti notarili o successori .

, che contiene informazioni aggiuntive come , , e . È utile, ad esempio, nei . Copia integrale dell’atto di morte, che riproduce fedelmente l’atto originale conservato presso il Comune, completo di eventuali annotazioni (come i nomi dei genitori o provvedimenti giudiziari).

Scegliere la versione corretta del documento dipende dall’uso che se ne deve fare. Per una semplice pratica amministrativa basta il certificato, per atti notarili o giudiziari serve invece l’estratto o la copia integrale.

Come richiedere il certificato di morte online

Oggi non è più necessario recarsi di persona al Comune. Grazie ai servizi digitali come l’Agenzia delle Successioni, è possibile richiedere il certificato di morte online in pochi minuti, da qualsiasi dispositivo. Basta mandare una mail a segreteria@agenziadellesuccessioni.it.

Per completare la richiesta servono:

documento d’identità del defunto

documento d’identità del richiedente

delega firmata

Una volta inviata la domanda, il documento viene emesso dal Comune competente e recapitato via email in formato digitale.

Il servizio consente inoltre di richiedere altri documenti utili legati alle pratiche post mortem, come stato di famiglia, certificato di eredità e visure catastali, semplificando l’intero iter burocratico.

Perché scegliere un servizio online

Affidarsi a un servizio online come quello dell’Agenzia delle Successioni permette di:

risparmiare tempo , evitando file e appuntamenti al Comune

, evitando file e appuntamenti al Comune ottenere più documenti in un’unica procedura

ricevere assistenza qualificata per la compilazione e la verifica dei dati

In questo modo è possibile concentrarsi su ciò che davvero conta: il ricordo della persona scomparsa e la serenità dei propri familiari, lasciando la burocrazia a professionisti esperti.

Il certificato di morte è il primo passo per gestire con ordine tutte le pratiche legali e amministrative successive al decesso.

Grazie ai servizi digitali oggi disponibili, è possibile ottenere il documento rapidamente online, con la stessa validità di quello rilasciato allo sportello comunale, evitando code e perdite di tempo.

L'Agenzia delle Successioni offre un servizio sicuro, tracciabile e conforme alla normativa vigente, per aiutarti a gestire ogni aspetto con chiarezza, efficienza e rispetto.





















