Certificato di morte: cos’è, quale serve e come richiederlo online

La perdita di una persona cara è un momento di profondo dolore, che porta con sé anche la necessità di affrontare una serie di adempimenti burocratici. Tra i documenti più importanti da ottenere c’è il certificato di morte, indispensabile per avviare le pratiche legali e amministrative successive al decesso.
Cos’è il certificato di morte
Il certificato di morte è un documento ufficiale rilasciato dall’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso.
Attesta in modo formale la morte di una persona, indicando dati fondamentali come:
- nome e cognome del defunto;
- data e luogo di nascita;
- data e luogo del decesso.
È un atto pubblico con piena validità legale e costituisce la base per numerose procedure civili, ereditarie e previdenziali.
Tipologie di documenti collegati
Oltre al certificato di morte, esistono altri due documenti spesso richiesti in contesti più specifici:
- Estratto dell’atto di morte, che contiene informazioni aggiuntive come ora del decesso, stato civile, residenza e luogo di nascita. È utile, ad esempio, nei procedimenti notarili o successori.
- Copia integrale dell’atto di morte, che riproduce fedelmente l’atto originale conservato presso il Comune, completo di eventuali annotazioni (come i nomi dei genitori o provvedimenti giudiziari).
Scegliere la versione corretta del documento dipende dall’uso che se ne deve fare. Per una semplice pratica amministrativa basta il certificato, per atti notarili o giudiziari serve invece l’estratto o la copia integrale.
Come richiedere il certificato di morte online
Oggi non è più necessario recarsi di persona al Comune. Grazie ai servizi digitali come l’Agenzia delle Successioni, è possibile richiedere il certificato di morte online in pochi minuti, da qualsiasi dispositivo. Basta mandare una mail a segreteria@agenziadellesuccessioni.it.
Per completare la richiesta servono:
- documento d’identità del defunto
- documento d’identità del richiedente
- delega firmata
Una volta inviata la domanda, il documento viene emesso dal Comune competente e recapitato via email in formato digitale.
Il servizio consente inoltre di richiedere altri documenti utili legati alle pratiche post mortem, come stato di famiglia, certificato di eredità e visure catastali, semplificando l’intero iter burocratico.
Perché scegliere un servizio online
Affidarsi a un servizio online come quello dell’Agenzia delle Successioni permette di:
- risparmiare tempo, evitando file e appuntamenti al Comune
- ottenere più documenti in un’unica procedura
- ricevere assistenza qualificata per la compilazione e la verifica dei dati
In questo modo è possibile concentrarsi su ciò che davvero conta: il ricordo della persona scomparsa e la serenità dei propri familiari, lasciando la burocrazia a professionisti esperti.
Il certificato di morte è il primo passo per gestire con ordine tutte le pratiche legali e amministrative successive al decesso.
Grazie ai servizi digitali oggi disponibili, è possibile ottenere il documento rapidamente online, con la stessa validità di quello rilasciato allo sportello comunale, evitando code e perdite di tempo.
L’Agenzia delle Successioni offre un servizio sicuro, tracciabile e conforme alla normativa vigente, per aiutarti a gestire ogni aspetto con chiarezza, efficienza e rispetto.
