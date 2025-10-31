I campi da padel si moltiplicano in Granda: uno sport che giocano ormai tutti

Mentre il sole autunnale tramonta sulle colline di Cuneo, i campi da padel risplendono sotto i riflettori da Alba a Mondovì. Quella che era iniziata come una curiosità si è trasformata in un fenomeno provinciale. In tutta la Granda, il padel non è più il passatempo di pochi appassionati. Ora, è lo sport sociale preferito da impiegati, studenti e famiglie. Con oltre cento campi attivi nella provincia e centinaia in tutto il Piemonte, il mix di accessibilità, esercizio fisico e spirito comunitario di questo sport lo ha reso una parte inconfondibile della vita locale.

Dalla Spagna a Cuneo: Il gioco che ha preso piede

Il padel è arrivato in Italia decenni fa, ma solo di recente ha trovato il suo ritmo nel nord. A Cuneo, la combinazione di strutture indoor adattabili e una forte cultura sportiva amatoriale lo ha aiutato a prosperare. Oggi, i giocatori prenotano i turni serali con largo anticipo. A livello locale, nuovi centri e siti con più campi sottolineano questo slancio. Ad esempio, Boves Padel Club, Padelmania a Borgo San Dalmazzo e Slow Padel a Bra contribuiscono ciascuno alla crescente infrastruttura sportiva della regione.

Perché giocano tutti

Il fascino del padel risiede nella sua semplicità. Giocato in doppio su un campo più piccolo con racchette solide, è facile da imparare e intrinsecamente sociale. Gli scambi sono lunghi, il movimento è costante e le risate sono frequenti. Per i principianti, offre una gratificazione istantanea; per i giocatori esperti, una profondità strategica . Questa combinazione ha avuto risonanza in tutta la provincia, in particolare tra coloro che cercano uno sport a bassa pressione dopo anni di interruzioni.

I club locali riportano una crescita costante degli iscritti in tutte le fasce d'età. Ad Alba, i campionati serali riempiono ogni spazio per tutto l'inverno. A Bra, i campi panoramici di nuova copertura consentono di giocare tutto l'anno, mentre il complesso indoor di Boves è diventato un modello per costruzioni simili nei paesi vicini. Anche l'inclusività dello sport è parte del suo successo, poiché giocatori di tutte le età e livelli di fitness possono unirsi alla stessa partita e godere di un senso di comunità raramente riscontrato negli sport più formali.

Costruire campi, rafforzare le connessioni

L'infrastruttura del padel della provincia si è espansa rapidamente. Dati recenti confermano 118 campi nell'area di Cuneo , con le strutture coperte che guidano gran parte di questa crescita. Strutture nuove o rinnovate sono apparse a Boves, Bra e Borgo San Dalmazzo, e i tornei del fine settimana attirano ora giocatori dalle province vicine. Il risultato è un flusso costante di incontri locali, campionati amichevoli ed eventi aperti che mantengono le strutture attive durante tutto l'anno.

Un modo più sano e sociale per competere

Più che un semplice sfogo agonistico, il padel è diventato un'abitudine sociale. Molti partecipanti lo descrivono come “fitness senza pressione”: un modo per rimanere attivi e allo stesso tempo incontrarsi con gli amici. Le piccole imprese vicino ai nuovi club notano l'atmosfera di comunità informale che questi luoghi creano, con caffè e palestre che incorporano brevi partite nelle routine del dopo lavoro.

Gli allenatori sportivi affermano che la struttura cooperativa del padel (giocato sempre in coppia) favorisce il cameratismo e la comunicazione . Incoraggia anche una partecipazione costante; i giocatori tornano per l'elemento sociale tanto quanto per l'esercizio. Quel ritmo, visto da Cuneo a Bra, è ciò che distingue questo sport dalle mode fitness estemporanee.

Dove potrebbe andare il trend

L'ascesa del padel a Cuneo non mostra segni di rallentamento. La domanda di campi indoor e panoramici rimane alta e i nuovi operatori continuano a cercare spazi adatti per lo sviluppo. Il mix provinciale di luoghi accessibili, forte cultura dei club ed entusiasmo comunitario ha creato un terreno fertile per una crescita continua.

Eppure, il successo più grande di questo sport non si misura in tornei o strutture; è nel suono di una partita serale vivace, nel rimbalzo della palla contro il vetro e nelle risate che si protraggono a lungo dopo l'ultimo punto. Nella Granda, il padel è diventato più di uno sport. È un linguaggio condiviso di gioco, energia e aggregazione.

