Il Capo del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile parteciperà ad Alba per il Trentennale di Fondazione di “Proteggere Insieme”

Sabato 8 novembre 2025, a partire dalle ore 10:30, la Chiesa di San Giuseppe ad Alba ospiterà un importante convegno nazionale in occasione del Trentennale di fondazione dell’Associazione Nazionale di Protezione Civile “Proteggere Insieme”, nata proprio ad Alba nel 1995.

L’appuntamento rappresenta un momento di celebrazione e riflessione per i trent’anni di attività dell’associazione, impegnata quotidianamente nella tutela del territorio e nel sostegno alle comunità durante le emergenze.

Ha confermato la sua partecipazione il Capo del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, il Prefetto Fabio Ciciliano, che interverrà durante il convegno per sottolineare il valore del volontariato e la centralità della collaborazione tra enti, istituzioni e cittadini.

Sono inoltre annunciate le presenze della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo e della Città di Alba, insieme a numerosi volontari provenienti da diverse regioni italiane affiliate al sodalizio albese.

Durante la mattinata, verranno ripercorse le principali tappe della storia di “Proteggere Insieme”, un’associazione che in trent’anni di vita ha saputo costruire una rete di competenze, solidarietà e professionalità riconosciuta a livello nazionale.Il convegno offrirà anche l’occasione per guardare al futuro della Protezione Civile, con interventi dedicati a formazione, prevenzione e nuove sfide legate ai cambiamenti climatici e alla gestione delle emergenze, nel settore specifico della messa in sicurezza del Patrimonio Culturale, dove “Proteggere Insieme” è specializzata in campo nazionale con la sua Colonna Mobile.

L’evento si inserisce nel calendario delle iniziative celebrative per il trentennale dell’associazione, che ha sempre avuto nel territorio albese la propria base operativa e il proprio cuore pulsante.

