Passione calciobalilla: aperte le iscrizioni al campionato provinciale U.S. Acli

L’U.S. Acli Cuneo, in collaborazione con le Acli provinciali, propone, per la stagione 2025/2026, l’11a edizione del “Campionato di Calciobalilla a squadre”, nei suoi circoli.

Possono iscriversi tutti i circoli affiliati al Sistema Acli della provincia di Cuneo (Acli, U. S. Acli ecc.), con una o più squadre, e i giocatori devono essere in possesso della tessera per l’anno 2025.

Il regolamento prevede che le squadre possono essere composte da un massimo di 8 giocatori, 4 titolari più 4 riserve, e una formula che verrà decisa nella riunione delle squadre che si terrà nella prima metà di novembre a conclusione delle iscrizioni.

Si effettueranno incontri in casa e incontri in trasferta e qualora un circolo non abbia il calciobalilla, può comunque partecipare giocando sempre in trasferta.

Le iscrizioni devono pervenire alla sede provinciale U.S. Acli, compilando il modulo di adesione, entro il 7 novembre prossimo, versando la quota stabilita.

Il tesseramento dei giocatori andrà fatto prima dell’inizio del campionato previsto verso la seconda metà di novembre. Ad ogni incontro, a cura del responsabile della squadra, si compilerà una distinta gara con elenco giocatori, formazioni squadre e risultato gara.

Verrà stilato un calendario in accordo con le squadre partecipanti, in linea di massima da fine novembre a fine marzo e ogni squadra può scegliere la sera della settimana (dal lunedì al venerdì) in cui giocare le partite in casa. Ogni giocatore può far parte di una sola formazione per turno e per regolamento, ad ogni turno i giocatori dovranno cambiare socio. Non sarà presente l’arbitro, quindi si giocherà con sportività.

Verrà consegnato a tutte le squadre il regolamento tecnico.

Per tutte le info: U.S.Acli Cuneo - Attilio 3200821996 E-mail: tesseramento.cuneo@acli.it



