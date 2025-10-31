Sartoria Vergallo: quando la tradizione familiare abbraccia l’eleganza

Il viaggio di Sartoria Vergallo ha inizio nel 1943 a San Cesario di Lecce, un paese del Salento noto per la tradizione artigianale nel mondo del tessile. È lì che Carmelo Vergallo apre il suo primo atelier dedicato al “fatto a mano”.

Dopo la Seconda guerra mondiale, Carmelo capisce che il futuro della sua arte potrà dispiegarsi meglio in una zona più industrializzata e ricca di opportunità, e decide di trasferirsi in Lombardia, stabilendosi nel centro di Varese.

Negli anni Settanta, la figlia Licia diventa protagonista di un passaggio generazionale decisivo. E poi suo figlio Gianni Cleopazzo crea Stile Vergallo e grazie a Lui la sartoria viene conosciuta in tutto il mondo per gli abiti bespoke,.

Quando la sartoria ha affrontato anni difficili (le crisi economiche recenti), il suo fatturato è rimasto sostanzialmente stabile, e l’attività ha continuato a operare con soli sei dipendenti.

Da 3 anni, Sartoria Vergallo fa parte del gruppo Italian Target per dare ulteriore slancio al progetto mantenendo invariata rigore e autenticità.

Filosofia e stile, l’eleganza della scelta sartoriale

Il taglio e l’indole sartoriale

Uno degli elementi più affascinanti è il modo in cui Sartoria Vergallo interpreta il taglio classico italiano: morbido, fluido, con spalle armoniose e forme avvolgenti: il petto non è eccessivamente rigido, le tasche del torace e dei fianchi sono leggermente arcuate, e l’insieme mantiene un equilibrio elegante e mai forzato.

Il rapporto qualità-prezzo è ottimo rispetto alla concorrenza di pari livello.

Bespoke e Made to Measure

Sartoria Vergallo propone due modalità principali per chi desidera abiti su misura : Bespoke e Made to Measure.

: il massimo dell’artigianalità. Si fa un cartamodello personalizzato, si misura il cliente in più fasi, e si può scegliere ogni dettaglio. Made to Measure: si parte dai carta modelli già esistenti e diversi elementi possono essere modificati in base alle misure e preferenze del cliente.

Pur con metodi diversi, l’essenza resta la stessa: attenzione alle finiture, scelta di tessuti pregiati e applicazione della sensibilità sartoriale.

Tessuti e fornitori

La scelta dei tessuti è una dichiarazione di valore. Sartoria Vergallo collabora con nomi illustri come Lanificio Ermenegildo Zegna, Loro Piana Fabrics, Dormeuil e Vitale Barberis Canonico.

Il fatto che una sartoria relativamente piccola disponga di questi fornitori testimonia la serietà e la lungimiranza nella scelta della materia prima. È un messaggio chiaro: non basta la forma, serve la sostanza.

Internazionalizzazione

Un’altra dimensione che rende Sartoria Vergallo interessante è la strategia di outreach internazionale. Il sito racconta che l’atelier organizza eventi regolari a Londra, Zurigo e Lugano, oltre a sviluppi recenti verso mercati come gli Emirati Arabi, il Qatar e l’Armenia.

Le visite mensili a Londra sono un modo per far conoscere “la visione di eleganza senza tempo e Made in Italy” oltre il confine nazionale.

Questo non è solo marketing: è un passo che richiede organizzazione logistica, fiducia del cliente, e un livello qualitativo tale da sostenere il confronto internazionale.

Numeri e reputazione – quanto pesa la qualità

Reputazione tra le sartorie italiane

Nel 2014, la Sartoria Vergallo fu inserita tra le prime dieci sartorie in Italia.

Gianni Cleopazzo, a capo della terza generazione, ribadisce che esistono molte “false sartorie” che promettono un “su misura” industriale, dove la differenza è solo estetica. Lui sostiene che un vero capo sartoriale richiede decine di ore di lavoro manuale.

Cosa si può indossare con Sartoria Vergallo

Il percorso su misura

Per un cliente che sceglie Sartoria Vergallo, il processo è più di una semplice misurazione: si definisce insieme il modello (classico, cerimonia, business, casual), i tessuti, i dettagli (fodere, bottoni, ricami, monogrammi).

Per chi opta per il servizio Bespoke, le tappe sono molteplici: presa misure, fitting intermedi (più prove), correzioni fino alla versione finale. Il cliente partecipa attivamente.

Nel servizio Made to Measure, le fasi sono più snelle, ma la personalizzazione resta ampia: si parte da modelli esistenti, ma ogni elemento può essere modificato: lunghezze, spalle, taglio, proporzioni.

Quando indossarlo

Le produzioni Vergallo non sono pensate solo per eventi solenni. L’atelier dichiara di proporre gli abiti sartoriali come “abiti da uomo per tutti i momenti della vita: quelli importanti e quelli quotidiani”.

Questa filosofia implica che si possano usare modelli più leggeri, tessuti adatti alle stagioni, o tagli più informali. C’è una gamma di stili: cerimonia, classico, casual, business.

L’esperienza boutique

Chi visita l’atelier di Varese trova un ambiente intimo, dove le macchine non sostituiscono la sensibilità della mano. L’oggetto non è prodotto in serie, ma frutto di un dialogo tra cliente e artigiano.

In eventi esterni come trunk show o appuntamenti a Londra, il contatto diretto rafforza il rapporto di fiducia, permettendo al cliente di misurare dal vivo i capi e di avvicinarsi al processo decisionale.

Dove si colloca Vergallo nella scena sartoriale italiana

Per contestualizzare Sartoria Vergallo, vale la pena considerare la scena dell’alta sartoria italiana: altri brand affermati infrangono standard elevati, spesso con strutture industriali ibride.

Rispetto a queste maison, Vergallo è una realtà decisamente più contenuta, con un’impronta artigianale più evidente. Il suo punto di forza non è scalare la produzione, ma la qualità percepita e l’attenzione individuale.

Vergallo punta sui giovani artigiani, cercando di rigenerare la tradizione del mestiere in modo contemporaneo.

La sfida per Vergallo sarà mantenere la coerenza artigianale, moltiplicare la visibilità senza snaturarsi, e catturare nuove generazioni che cercano esperienze sartoriali autentiche.

Pregi della Sartoria Vergallo

I punti di forza

Autenticità storica: una tradizione familiare lunga generazioni, radicata nel rispetto dell’arte sartoriale. Identità stilistica: un taglio elegante, morbido e calibrato, che non scade nel manierismo. Qualità dei materiali: collaborazioni con tessitori prestigiosi, attenzione alle fibre pregiate. Dimensione umana: rapporto cliente-sarto diretto, cura dei dettagli e personalizzazione. Ambizione internazionale: pur nella misura ridotta, Vergallo è già presente in mercati esteri e rafforza la propria reputazione oltre i confini.

Un abito è più di un vestito: è memoria, materia, gesto. Sartoria Vergallo incarna bene questa filosofia. In un mondo dove il prêt-à-porter domina, un atelier come questo ricorda vestire può essere un’esperienza.

Ci sono capi che restano in guardaroba per decenni, e quando scegli un abito su misura da una realtà così attenta, spesso lo indossi con l’orgoglio di chi sa di aver scelto consapevolmente.

Certo, non è per tutti: serve tempo, pazienza di provare, investire in un bene che si costruisce artigianalmente.





