“Auslin, Ausej, Auslàss”: ad Alba si presenta il nuovo libro di Bruno Penna

La casa editrice Langhe Roero Monferrato svolge un’intensa attività di divulgazione attraverso la pubblicazione di tanti testi, che nelle diverse argomentazioni riportano sempre al territorio che coincide in larga parte con il sito Unesco celebrante i nostri Paesaggi Vitivinicoli. Roberto Cerrato, instancabile artefice di questo importante lavoro insieme al Centro Studi sul Paesaggio che presiede, presenta in questi giorni il libro “Auslin, Ausej, Auslàss”, che riporta l’ultima fatica letteraria di Bruno Penna, giornalista, scrittore, cantautore e anche sindaco di Castiglione Tinella.

L’autore in questo testo presenta nuovamente un lavoro di poesia, una raccolta di versi stavolta in lingua piemontese, e in particolare nel dialetto albese che è il più vicino alle sue origini. Ma la particolarità del libro è data dai diversi valori che vengono offerti al lettore: oltre al valore letterario che proviene dalla diffusione della poesia, che qui assume l’importanza di riprendere e di divulgare mantenendo viva una lingua dialettale, le pagine riportano infatti anche un valore documentale, informativo e fotografico che viene dall’argomento trattato: l’avifauna sulle colline di Langhe, Roero e Monferrato.

Il libro è infatti dedicato al popolo degli uccelli del territorio di Langhe, Roero e Monferrato, alla loro bellezza e all’importanza che rivestono nel contesto ambientale. Si scopre così un’altra passione di Penna, da sempre osservatore delle specie alate che accompagnano la vita degli uomini su queste colline; in realtà quasi tutti i lavori dell’autore svelano il legame profondo con la sua terra, e non è la prima volta che offre un taglio prettamente naturalistico ai suoi scritti così come in questo caso.

La presentazione ufficiale del volume avverrà giovedì 6 novembre ad Alba, alle 21 nel Palazzo Banca d’Alba di via Cavour. Oltre all’autore, che dialogherà con l’editore e presidente del Centro Studi Roberto Cerrato, saranno presenti anche i due fotografi naturalistici Renato Olivieri e Alberto Chiarle, che hanno il merito di aver arricchito le pagine del libro con le loro belle e rare immagini. L’ingresso alla serata è libero.