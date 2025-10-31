Da Prestofresco 100 Negozi Vincenti

Come partecipare.

Basta una spesa minima di 15 euro in uno dei 100 punti vendita sparsi sul territorio nazionale. Conservate lo scontrino, accedete al sito www.prestoevinci.it , caricate il documento e compilate il form con i dati personali. Il sistema instant win comunica subito l’eventuale vincita. Ogni scontrino vale una sola giocata, ma è possibile partecipare fino a due volte al giorno con ricevute diverse. L’elenco completo dei negozi è consultabile su prestofresco.it/punti-vendita .

I premi in palio

L’iniziativa mette in palio 11.100 buoni spesa, per un montepremi complessivo di 65.000 euro:

· 100 buoni da 50 euro

· 1.000 buoni da 10 euro

· 10.000 buoni da 5 euro

Tutti i buoni sono cumulabili, spendibili in qualsiasi punto vendita Prestofresco e validi fino al 28 febbraio 2026.

Il super premio finale

Tra tutti i partecipanti, anche tra chi non ha vinto con l’instant win, sarà estratto un unico super vincitore che riceverà un carnet di buoni spesa del valore totale di 10.000 euro. L’estrazione e la verbalizzazione delle vincite avverranno entro il 31 dicembre 2025.

Un grazie ai clienti

Con 100 Negozi Vincenti Prestofresco celebra il raggiungimento di cento punti vendita in Italia e ringrazia la clientela che ogni giorno sceglie la qualità e la convenienza della catena. Il concorso trasforma la spesa quotidiana in un’occasione di festa e di risparmio.